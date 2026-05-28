La defensa del cuadro cementero fue hasta Suiza para poner el recurso que puede enredar la disputa por el descenso en Liga de Primera.

Luego que en primera y segunda instancia, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decretara la resta de seis puntos a Unión La Calera por alineación indebida de jugadores extranjeros, el cuadro cementero tomó una decisión que pone en jaque al fútbol chileno.

Tal y como amenazaron a comienzos de mayo, la escuadra cementera presentó formalmente el recurso de apelación al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en Suiza, en busca de revertir el fallo que hoy los tiene como los únicos colistas en Liga de Primera.

En ese aspecto, según dio a conocer Radio ADN, en La Calera presentaron dos pruebas relevantes para afirmar que contaban con el visto bueno desde la ANFP para utilizar al futbolista Axel Encinas en los duelos ante Everton y Cobresal, que se los dieron por perdido por 3-0.

ver también Unión La Calera recibe un duro golpe y apunta llegar hasta el TAS por su reclamo

Los argumentos de La Calera ante el TAS

El primero de ellos, indican desde la institución, es el acta del Consejo de Presidentes de la ANFP del día en que se votaron las bases de la Liga de Primera 2026, donde se plantea la “exclusión” que permitía la inclusión de Encinas en cancha.

“Los jugadores extranjeros con más de dos años de permanencia en el país y con participación en el fútbol formativo del club podían ser tomados como futbolistas chilenos”, sostienen en La Calera para justificar la presencia del ex River Plate en cancha.

El segundo argumento, según reporta la radioemisora, se basa en la consulta que Martín Garretón, entonces gerente deportivo de los cementeros, hizo a nivel formal e informal a la Gerencia de Ligas y la ANFP, sin que recibieran reparos desde Quilín.

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Axel Encinas, jugador por el cual le quitaron seis puntos a La Calera (Photosport)

En síntesis

Unión La Calera apeló formalmente ante el TAS por la resta de seis puntos en el torneo.

por la resta de seis puntos en el torneo. La sanción por la inclusión de Axel Encinas dejó al cuadro cementero como único colista.

dejó al cuadro cementero como único colista. El club presentó actas de la ANFP que permitirían considerar al jugador como chileno.

Así están los cementeros en la Tabla de Posiciones

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