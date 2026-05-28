Los Cruzados depende de si mismos para poder avanzar en el torneo Conmebol.

Universidad Católica se jugará este jueves un duelo clave ante Boca Juniors en La Bombonera, por la última fecha del Grupo en Copa Libertadores 2026.

Los cruzados llegan como líderes con 10 puntos y dependen de sí mismos para avanzar a octavos de final: con un empate o una victoria asegurarán su clasificación. Mientras que para los Xeneizes el panorama es diferente, no tienen margen de error y están obligado a ganar para seguir en la competencia internacional.

Católica enfrenta a Boca Juniors por la Fecha 6 de Copa Libertadores – Photosport

U. Católica vs. Boca Juniors: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad Católica y Boca Juniors, juegan este jueves 28 de mayo a las 20:30 horas de Chile en La Bombonera, por la Fecha 6 del grupo D en Copa Libertadores.

El partido entre Cruzados y Xeneizes será transmitido por TV en Chile en la señal de ESPN5 por TV y de forma online por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente en su plan Premium.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

TU VES: 516 (SD)

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Tabla de posiciones Grupo D Copa Libertadores 2026

Probable formación U. Católica vs. Boca Juniors

Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en la defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez y Cristián Cuevas en el medio; Clemente Montes y Fernando Zampedri en ataque.

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En resumen…

Universidad Católica enfrentará a Boca Juniors este jueves 28 de mayo a las 20:30.

enfrentará a este jueves 28 de mayo a las 20:30. El partido de Copa Libertadores se jugará en La Bombonera.

se jugará en La señal que transmitirá el encuentro de Universidad Católica por televisión será ESPN 5 y Disney+ Premium.

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