El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, confirmó que el astro sufre una lesión muscular de consideración y puede quedar afuera de la cita planetaria.

Se encienden las alarmas en Brasil. A exactas dos semanas que comience el Mundial 2026, su máxima figura Neymar corre serio riesgo de perderse la cita planetaria en Estados Unidos, Canadá y México, producto de su lesión muscular.

Fue el jefe médico del Scratch, Rodrigo Lasmar, quien confirmó en conferencia de prensa que el delantero tiene una lesión grado dos en su gemelo derecho, que lo sacará de las canchas por un tiempo máximo de 21 días.

Esto significa que Neymar no sólo se perderá los partidos amistosos que jugará Brasil previo al Mundial 2026, ante Panamá y Egipto, sino que también no estará disponible para el debut en el certamen, el sábado 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey.

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Neymar se lesiona y peligra ida al Mundial 2026

“Él seguirá bajo tratamiento intensivo con nosotros y en una plazo de dos a tres semanas estará liberado. Esa es la expectativa”, afirmó el doctor Lasmar sobre los pasos a seguir con el jugador, quien no saldrá de la concentración verdeamarelha.

El pronóstico es desalentador. Según el medio brasileño Lance, Neymar se realizó evaluaciones médicas en un centro asistencial de Teresópolis, donde está el campo de entrenamiento del Scratch, y revelan que su semblante no era positivo.

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“El futbolista salió de la sala del examen cojeando y que se estuvo paseando de un lado a otro de la clínica dando señales de ansiedad a la espera de los resultados de la evaluación. Abandonó la clínica con semblante abatido“, reza la publicación.

En síntesis

Neymar sufrió una lesión de gemelo que lo tendrá de baja por 21 días.

que lo tendrá de baja por 21 días. Se perderá los amistosos previos y el debut en el Mundial el 13 de junio.

y el debut en el Mundial el 13 de junio. El “10” seguirá concentrado con Brasil para realizar un tratamiento intensivo.

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