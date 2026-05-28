En sus redes sociales, César Fuentes reveló el tratamiento al que se somete para combatir una difícil problemática.

Después de pasos por dos grandes como son U. Católica y Colo Colo, César Fuentes ahora defiende la camiseta de Deportes Limache. Con el Tomate Mecánico, marcha 3° en la Liga de Primera.

Pero no todo es fútbol para el volante. En redes sociales, el jugador mostró parte de su vida íntima y reveló que se está sometiendo a un tratamiento para resolver una difícil problemática: la caída de pelo.

“El tema del pelo me generó una gran inseguridad“, relató en un video el mediocampista, quien acudió a una clínica especializada en Santiago. Ahí, comenzó un proceso que estimula la regeneración de tejidos.

“Vine a hacerme un tratamiento no quirúrgico, especialmente porque noté que se estaba cayendo el pelo, se estaba debilitando, y acá encontré una clínica de primera nivel y con grandes profesionales”, contó también.

César Fuentes habla de su tratamiento capilar

Son varias las personalidades que han acudido a tratamientos para combatir la caída de pelo. El exgimnasta Tomás González, así como el conductor de TV José Antonio Neme, también figuran como pacientes en la misma clínica.

Por su lado, César Fuentes invitó a quienes sientan esa inseguridad que puedan tratarse. Ahora, se enfoca en enfrentar a Coquimbo Unido con Limache este domingo 31 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Lucio Fariña.

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