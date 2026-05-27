En marzo pasado Canal 13 estrenó “Enamorada(s)”, su primera teleserie vertical chilena con temática LGBT y protagonizada por dos mujeres, producción que se convirtió en un fenómeno en plataformas digitales. Ahora, el canal buscará repetir ese éxito con una historia enfocada en una relación entre dos hombres.

Canal 13 dio a conocer la trama de su próxima teleserie vertical, la sexta producción de este formato tras el exitoso desempeño de sus anteriores estrenos, los que en conjunto superan los 150 millones de visualizaciones.

La señal ya prepara el debut de “Un corazón como el tuyo”, ficción que llegará durante junio para continuar la línea de producciones que incluye títulos como “Mi boda es una trampa”, “El obrero que me enamoró”, “Enamorada(s)”, “El millonario que quería que lo amaran” y “Sin receta para ser mamá”.

Así es la trama de “Un corazón como el tuyo”

La historia seguirá la vida de Emerson Marcotti (Lucas Maffei), una joven estrella del fútbol y figura mediática cuya carrera dará un inesperado giro tras sufrir una descompensación que lo obligará a someterse a un trasplante de corazón.

Aunque la operación logrará salvarle la vida, también lo dejará fuera de las canchas, enfrentándolo a una profunda incertidumbre sobre su futuro. En ese proceso conocerá a Lucas Peña (Nicolás Zambrano), ex pareja de “Gabriel Vélez”, el joven donante del corazón que ahora late en su pecho.

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A partir de ese encuentro, ambos comenzarán a desarrollar una conexión tan intensa como inexplicable, vínculo que terminará transformando por completo la manera en que Emerson entiende la vida y sus emociones.

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Cabe recordar que en marzo pasado Canal 13 estrenó “Enamorada(s)”, su primera teleserie vertical chilena con temática LGBT y protagonizada por dos mujeres, producción que se convirtió en un fenómeno en plataformas digitales. Ahora, el canal buscará repetir ese éxito con una historia enfocada en una relación entre dos hombres.