Pese a abrir la cuenta e instalar una cuota de incertidumbre en Paraguay, la escuadra chileno cayó inapelablemente por 3-1 y se despidió del certamen continental.

Pese a lo complejo que era el escenario, Audax Italiano llegó al Defensores del Chaco con el sueño de seguir vivos en la Copa Sudamericana 2026. Lamentablemente el fútbol le dio una bofetada al cuadro audino, que dijo adiós del certamen continental tras caer por 3-1 ante Olimpia.

Y es que el Rey de Copas desactivo cualquier intento de clasificación de los dirigidos por Gustavo Lema, quienes algo pudieron ilusionarse tras el desafortunado autogol de Raúl Cáceres a los 65’. Con ese tanto, los tanos en un momento estuvieron a un gol de pasar de ronda.

Sin embargo, los paraguayos reaccionaron de la mejor manera al tanto en contra, dando vuelta todo el trámite del partido en apenas cinco minutos. Primero fue Alan Rodríguez los 70’, luego Hugo Quintana a los 71’ y por último Fernando Cardozo a los 74’ para tres tantos que sellaron la victoria de Olimpia.

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Audax Italiano eliminado de la Copa Sudamericana 2026

Con este resultado los itálicos cerraron como terceros del Grupo G de la Copa Sudamericana con solo siete puntos. Quedaron a tres unidades de Vasco y a seis de Olimpia, los elencos que finalmente avanzaron de ronda en el segundo certamen de la Conmebol.

Ahora a los dirigidos por Gustavo Lema deben centrar sus energías en el fútbol local, donde en la Liga de Primera 2026 marchan en el puesto 13° con apenas 14 puntos tras 13 fechas disputadas.

Por suerte en la Copa de la Liga están bien aspectados, ya que son líderes del Grupo D con 10 unidades y están en la pelea por un lugar en las semifinales junto a Unión La Calera y Universidad de Chile.

El próximo partido de Audax Italiano

Los itálicos ahora debe volver a la acción por la Liga de Primera 2026, donde por la fecha 14 visitarán a Palestino este domingo 31 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

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Así quedó el Grupo G de la Copa Sudamericana 2026

En síntesis

Audax Italiano quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 3-1 ante Olimpia.

quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 3-1 ante Olimpia. El entrenador Gustavo Lema ahora centrará a Audax Italiano en el torneo local.

ahora centrará a Audax Italiano en el torneo local. Los paraguayos Rodríguez, Quintana y Cardozo anotaron los tres goles del triunfo de Olimpia.

Así te contamos la derrota de Audax ante Olimpia