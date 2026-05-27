Y es que el Rey de Copas desactivo cualquier intento de clasificación de los dirigidos por Gustavo Lema, quienes algo pudieron ilusionarse tras el desafortunado autogol de Raúl Cáceres a los 65’. Con ese tanto, los tanos en un momento estuvieron a un gol de pasar de ronda.
Sin embargo, los paraguayos reaccionaron de la mejor manera al tanto en contra, dando vuelta todo el trámite del partido en apenas cinco minutos. Primero fue Alan Rodríguez los 70’, luego Hugo Quintana a los 71’ y por último Fernando Cardozo a los 74’ para tres tantos que sellaron la victoria de Olimpia.
Audax Italiano eliminado de la Copa Sudamericana 2026
Con este resultado los itálicos cerraron como terceros del Grupo G de la Copa Sudamericana con solo siete puntos. Quedaron a tres unidades de Vasco y a seis de Olimpia, los elencos que finalmente avanzaron de ronda en el segundo certamen de la Conmebol.
Ahora a los dirigidos por Gustavo Lema deben centrar sus energías en el fútbol local, donde en la Liga de Primera 2026 marchan en el puesto 13° con apenas 14 puntos tras 13 fechas disputadas.
Por suerte en la Copa de la Liga están bien aspectados, ya que son líderes del Grupo D con 10 unidades y están en la pelea por un lugar en las semifinales junto a Unión La Calera y Universidad de Chile.
El próximo partido de Audax Italiano
Los itálicos ahora debe volver a la acción por la Liga de Primera 2026, donde por la fecha 14 visitarán a Palestino este domingo 31 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.
Audax Italiano quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 3-1 ante Olimpia.
El entrenador Gustavo Lema ahora centrará a Audax Italiano en el torneo local.
Los paraguayos Rodríguez, Quintana y Cardozo anotaron los tres goles del triunfo de Olimpia.
Así te contamos la derrota de Audax ante Olimpia
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90' Tiempo agregado en Paraguay
Se agregaron cinco minutos en el Defensores del Chaco.
90+5' ¡TERMINÓ EL PARTIDO!
Audax Italiano cayó por 3-1 ante Olimpia y con esto se despide de la Copa Sudamericana 2026.
86' Cambio en Audax Italiano
Ingresa Bryan Soto por Raymundo Rebolledo.
77' Cambio en Audax
Esteban Matus se retira por Martín Jiménez.
75' ¡Cae el tercero para Olimpia!
El 3-1 cae por medio de Fernando Cardozo. El Rey de Copas se hace gigante en su estadio con una remontada que lo deja líder del grupo.
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71' ¡LO DA VUELTA OLIMPIA!
Furiosos minutos de los paraguayos, quienes gracias al tanto de Hugo Quintana lo dan vuelta para ponerse 2-1 arriba de Audax.
70' ¡GOOOOOOOOL DE OLIMPIA!
Se pasó Alan Rodríguez, quien con un misil desde fuera del área superó la resistencia del meta Tomás Ahumada. Lo empata Olimpia en el Defensores del Chaco.
65'¡GOOOOOOOOL DE AUDAX ITALIANO!
Los Tanos abren la cuenta con un notable autogol de Raúl Cáceres, quien mandó el balón a su propio arco tras un centro venenoso. Con los Tanos siguen eliminados, pero están dejando a Olimpia sin ser primeros del Grupo G.
59' Amarilla en Audax
Enzo Ferrario es amonestado tras una fuerte entrada.
57' Cambios en Audax Italiano
Favian Loyola y Paolo Guajardo ingresan por Michael Vadulli y Óliver Rojas.
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54' ¡TAPADÓN DE AHUMADA!
Fuerte remate de Alex Franco dentro del área que el meta audino rechaza de gran forma. Adrian Alcaraz pudo convertir en el rebote, pero no pudo conectar bien el balón. Pudo ser el 1-0 para Olimpia.
50' Sigue sin romperse el cero
Con este empate Audax se está despidiendo de la Copa Sudamericana 2026.
45' ¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Ya se juegan los segundos 45 minutos en el Defensores del Chaco de Paraguay.
45+3' ¡Terminó el primer tiempo!
Olimpia y Audax no se hacen daño en el Defensores del Chaco.
45' Tiempo agregado en el Defensores del Chaco
Se jugarán tres minutos más en Paraguay.
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36' ¡Lo tuvo Olimpia!
Dos cabezazos dentro del área itálica que casi terminan en la apertura de la cuenta para Olimpia.
35' Audax con este 0-0 está quedando eliminado
Con esta igualdad los itálicos están quedando terceros en su grupo con ocho puntos. Además, Vasco abrió la cuenta ante Barracas, por lo que con mayor motivo obliga al triunfo.
32' Se acerca Olimpia
Adrian Alcaraz les ganó a todos por arriba para sacar un cabezazo que se fue cerca.
26' Otra amarilla
Óliver Rojas en Audax es amonestado tras una falta.
20' ¡LO TUVO AUDAX!
Giovani Chiaverano se escapó con la pelota, pero sucumbió ante el rápido achique del arquero Gastón Olveira, quien le arrebató el balón del los píes del jugador audino. Pudo ser el 1-0 de la escuadra chilena.
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18' Primera amarilla del partido
Hugo Quintana es amonestado en Olimpia tras una fuerte entrada.
15' Olimpia controla el balón
El primer cuarto de hora tiene a los paraguayos contralando el partido con un 62% de posesión.
5' ¡Se acercó Olimpia!
Fuerte remate de distancia de Raúl Cáceres que se fue poco elevado.
1' ¡La primera opción fue para Audax!
Centro de Michael Vadulli que terminó en un cabezazo de Diego Coelho que se fue desviado. Los Tanos salieron con todo a buscar la clasificación.
0' ¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Ya juegan Olimpia y Audax juega en el Defensores del Chaco en el cierre del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.
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¡Ya queda menos para el partido!
Desde las 18:00 horas Olimpia y Audax juega en el Defensores del Chaco.
Los Tanos ya calientan en el Defensores del Chaco
La campaña de Olimpia en esta Copa Sudamericana
Así le ha ido al rival de los tanos en esta Sudamericana 2026
Fecha 1 / Audax Italiano 0-2 Olimpia
Fecha 2 / Olimpia 0-0 Barracas Central
Fecha 3 / Vasco da Gama 3-0 Olimpia
Fecha 4 / Barracas Central 1-2 Olimpia
Fecha 5 / Olimpia 3-1 Vasco da Gama
La campaña de Audax Italiano en esta Copa Sudamericana
Este ha sido el camino a los itálicos en el Grupo G de la Sudamericana 2026.
Fecha 1 / Audax Italiano 0-2 Olimpia
Fecha 2 / Vasco da Gama 1-2 Audax Italiano
Fecha 3 / Barracas Central 1-1 Audax Italiano
Fecha 4 / Audax Italiano 1-2 Vasco da Gama
Fecha 5 / Audax Italiano 2-0 Barracas Central
¡La formación de Audax Italiano!
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¡La formación de Olimpia!
El camarín de Olimpia en el Defensores del Chaco
¡La llegada de Audax al Defesonres del Chaco!
Audax viene de ganar en la liga chilena
Las Tanos vencieron por 2-1 a Cobresal el pasado sábado por la fecha 13 de la Liga de Primera 2026. Con este resultado el equipo de Lema saltó al puesto 13° con 14 puntos y tomó algo de aire en la parte baja de la tabla.
La palabra de Pablo "Vitamina" Sánchez antes de recibir a Audax
El DT de Olimpia declaró antes de este duelo que “se termina un semestre muy bueno, muy exitoso del equipo, pero que nos falta el último pasito, que tiene que ver con el resultado que lograremos, ojalá, mañana, y que vamos a salir a buscar. Pero bueno, conseguimos, ya conseguimos uno de los grandes objetivos, que era lograr el campeonato, y ahora nos queda este siguiente pasito: un partido muy, muy importante. Lo bueno es que es de local, que es en casa, con nuestra gente, con todo lo que eso significa”.
“El rival, con la obligación de ganar porque no tiene alternativas, entonces esperamos un partido en el cual el rival salga a jugar de igual a igual, con todo lo que eso implica. Tener mucho cuidado porque es un rival que juega bien, que ya nos lo demostró a nosotros en Santiago y lo demostró incluso cuando visitó a Vasco en Río; entonces tenemos que tener mucha precaución porque tiene buenos jugadores y jugadores rápidos, jóvenes y rápidos”, agregó.
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Los citados de Olimpia
Estos son los nominados por Pablo "Vitamina" Sánchez para este duelo ante Audax Italiano.
¡El camarín listo de Audax!
Así está el camarín de los itálicos en el Estadio Defensores del Chaco.
Audax viene de un triunfo clave en la Sudamericana
Los itálicos vencieron por 2-0 a Barracas en su último partido copero. Este resultado fue clave, ya que además de eliminar a los argentinos, dejó a Audax con la opción de jugarse la clasificación en suelo paraguayo.
El escenario del partido
Hoy los tanos jugarán en el Estadio Defensores del Charo de Asunción, recinto de 40.799 espectadores en la capital paraguaya.
¡Audax va por la hazaña en la Copa Sudamericana!
El equipo dirigido por Gustavo Lema va hasta Asunción a buscar un triunfo que le permita pasar de ronda en el Grupo G de la Copa Sudamericana.