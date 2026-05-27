Olimpia vs Audax: hora, TV, formaciones y qué se juegan ambos en Copa Sudamericana

Itálicos siguen con opciones de clasificar al playoff u octavos de final, pero tienen difícil panorama con miras al duelo en Paraguay,

Audax Italiano se juega el todo o nada en Copa Sudamericana. Ahí está obligado a sumar en su visita a Paraguay, donde lo espera el siempre temible Olimpia, equipo que llega como líder del grupo G.

Los itálicos vienen de una irregular campaña en el plano local, colmando la paciencia de los hinchas contra el entrenador Gustavo Lema. En la Copa Sudamericana la campaña ha sido mejor y llega a la última fecha con chances de clasificar.

Ambos equipos se enfrentaron en la primera fecha en La Florida, con triunfo por 2-0 para los paraguayos. Por eso, Audax está obligado a ganarle a domicilio por sobre ese marcador si quiere al menos pasar a Olimpia en la tabla.

¿A qué hora y dónde ver el duelo Olimpia vs Audax?

El partido entre Olimpia y Audax Italiano se juega este miércoles 27 de mayo, a las 18:00 horas de Chile. El encuentro podrá verse en vivo por el canal ESPN en nuestro país, mientras que online estará en la app Disney+ en su plan Premium.

En la fecha 1 ganaron los paraguayos. /Photosport

¿Qué se juegan ambos equipos?

Tanto Olimpia como Audax Italiano se juegan la clasificación en Copa Sudamericana. Olimpia es líder del grupo, con 10 puntos, seguido de Audax y Vasco da Gama, con siete.

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Audax debe ganar y esperar que los brasileños no derroten como local a Barracas Central, o en su defecto empatar en Paraguay y que Vasco pierda en casa. Si los itálicos ganan por diferencia de tres goles a Olimpia, se aseguran la clasificación y depende de Vasco da Gama si terminan primeros o segundos.

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Posibles formaciones de Olimpia y Audax

Olimpia saldría a la cancha con Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Alex Franco, Juan Alfaro y Hugo Quintana; Fernando Cardozo, Adrián Alcaraz y Eduardo Delmás.

Por su parte, los tanos saldrían a la cancha con Tomás Ahumada; Óliver Rojas, Diego Monreal y Daniel Piña; Raimundo Rebolledo, Marco Collao, Federico Mateos y Esteban Matus; Michael Vadulli, Giovani Chiaverano y Diego Coelho.

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