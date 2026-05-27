Marcelo Allende supo ser una de las promesas del fútbol chileno, pero tras su partida a África se le perdió un poco la pisada. Sin embargo, en ese lugar ha cosechado gran éxito.

El ex Magallanes y Santa Cruz milita en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, con quienes acaba de ganar la Champions League de África. Es su quinto título con este club y pese a su buen rendimiento por allá, no ha tenido contactos con la selección chilena.

Sudáfrica quiere a Allende

Marcelo Allende solo ha jugado un amistoso por Chile, en 2021 bajo el mandato de Martín Lasarte. Por esta razón, desde el país donde juega le han manifestado la idea de que los represente. Pese a esto, el volante de 27 años solo piensa en La Roja.

“Nosotros los jugadores chilenos, lo que más soñamos es jugar por nuestra selección. Acá me dicen que si me quedo más tiempo podría ser seleccionado por la selección sudafricana, pero yo les digo que no. Tengo mi país y estoy orgulloso de ser chileno”, explicó a Radio ADN.

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“Obviamente, siempre está esa esperanza de ser alguna vez llamado. Por ahora no me he contactado con nadie de la selección. Creo que después del Mundial de Clubes (2025) podría haber estado dentro de la nómina, no sé si podría haber jugado, no te digo de haber estado dentro de los titulares. Pero bueno, son cosas que pasan, yo no decido y hay que respetarlo“, detalló Allende.

Más allá del éxito que ha tenido en Mamelodi Sundowns, Marcelo Allende siente que se terminó una etapa en Sudáfrica. Ahora está preparado para una nueva aventura, donde Sudamérica, México e incluso, Europa, asoman como posibles destinos. Cualquier cosa puede suceder.

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Allende es figura en Sudáfrica. Imagen: Instagram

“Creo que ya cumplí un ciclo acá, sellándolo con este gran título. Ahora estoy hablando con mi agente, que el que maneja esas cosas y obviamente me gustaría tener un nuevo desafío en mi carrera como jugador“, cerró el ex Necaxa.