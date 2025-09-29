En el comienzo del tercer día de actividad en el Mundial Sub 20 Chile 2025, la acción se trasladó hasta el Estadio El Teniente de Rancagua, donde uno de los candidatos al título como Francia se medía ante Sudáfrica por el Grupo E.

Más allá del encuentro que tuvo presencia cercana a los 10 mil espectadores en la Región de O’Higgins, la máxima atracción del juego estaba del lado europeo, pues en cancha estaba nada menos que el hijo de Zinedine Zidane.

Hijo de Zidane debutó en el Mundial Sub 20

Hablamos de Elyaz Zidane, que pese al padre que tiene, juega como defensor central con la camiseta número 5, la misma que usó el ídolo en Real Madrid, y actualmente juega en la filial del Betis que dirige el chileno Manuel Pellegrini.

A pesar de tener ese linaje en su sangre, la realidad es que el joven francés se mostró como un férreo marcador, y que durante el encuentro cometió un grueso error que le permitió a Sudáfrica conseguir la momentánea igualdad, tras hacer una falta dentro del área y que mediante VAR se cobró como penal.

Si bien “Les Bleus” abrieron la cuenta mediante Anthony Bermont (25′), tras la infracción de Zidane igualaron los “Bafana Bafana” a través del tiro de Jody Ahshene (33′). Recién en el complemento, los galos firmaron la victoria con anotación de Lucas Michal (80′).

¿Cómo queda Francia en el torneo?

Gracias a su triunfo por 2-1 en Rancagua, los europeos comandan el Grupo E del Mundial Sub 20 con tres unidades, a la espera que la noche de este lunes se vean las caras Estados Unidos y el debutante Nueva Caledonia.

Así se juega la próxima fecha del Grupo E

JUEVES 2 DE OCTUBRE

Estados Unidos vs. Francia / 17:00 horas / Estadio El Teniente de Rancagua

Sudáfrica vs. Nueva Caledonia / 20:00 horas / Estadio El Teniente de Rancagua

