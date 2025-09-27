¡Llegó el día! Arranca el Mundial Sub 20 de la FIFA a celebrarse en Chile, la cita planetaria contará con 24 selecciones de todo el mundo, todas ellas tras el mismo objetivo, coronarse como la gran campeona del certamen juvenil.

En una primera etapa serán seis grupos de cuatro combinados,los cuales se enfrentarán en tres fechas distintas y en cuatro sedes a nivel nacional: el Estadio Nacional de Santiago, el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, el Estadio El Teniente de Rancagua y el Estadio Fiscal de Talca.

¿Quieres conocer todos los detalles de este evento? A continuación, en RedGol te invitamos a revisar los grupos, fixture y grandes estrellas del certamen.

Grupos del Mundial Sub 20 de Chile

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto. Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá. Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Brasil, México, Marruecos y España. Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

Italia, Australia, Cuba y Argentina. Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica. Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

Fixture frase de grupos del Mundial Sub 20

Fecha 1

Sábado 27 de septiembre

Japón vs. Egipto: 17:00 horas, Estadio Nacional – Grupo A

Corea del Sur vs. Ucrania: 17:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo B

Chile vs. Nueva Zelanda: 20:00 horas, Estadio Nacional – Grupo A

Paraguay vs. Panamá: 20:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo B

Domingo 28 de septiembre

Italia vs. Australia: 17:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo D

Marruecos vs. España: 17:00 horas, Estadio Nacional – Grupo C

Brasil vs. México: 20:00 horas, Estadio Nacional – Grupo C

Cuba vs. Argentina: 20:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo D

Lunes 29 de septiembre

Francia vs. Sudáfrica: 17:00 horas, Estadio El Teniente, Rancagua – Grupo E

Noruega vs. Nigeria: 17:00 horas, Estadio Fiscal de Talca – Grupo F

Colombia vs. Arabia Saudita: 20:00 horas, Estadio Fiscal de Talca – Grupo F

Estados Unidos vs. Nueva Caledonia: 20:00 horas, Estadio El Teniente, Rancagua – Grupo E

Fecha 2

Martes 30 de septiembre

Egipto vs. Nueva Zelanda: 17:00 horas, Estadio Nacional – Grupo A

Panamá vs. Ucrania: 17:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo B

Chile vs. Japón: 20:00 horas, Estadio Nacional – Grupo A

Corea del Sur vs. Paraguay: 20:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo B

Miércoles 1 de octubre

España vs. México: 17:00 horas, Estadio Nacional – Grupo C

Italia vs. Cuba: 17:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo D

Brasil vs. Marruecos: 20:00 horas, Estadio Nacional – Grupo C

Argentina vs. Australia: 20:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo D

Jueves 2 de octubre

Estados Unidos vs. Francia: 17:00 horas, Estadio El Teniente, Rancagua – Grupo E

Colombia vs. Noruega: 17:00 horas, Estadio Fiscal de Talca – Grupo F

Sudáfrica vs. Nueva Caledonia: 20:00 horas, Estadio El Teniente, Rancagua – Grupo E

Nigeria vs. Arabia Saudita: 20:00 horas, Estadio Fiscal de Talca – Grupo F

Fecha 3

Viernes 3 de octubre

Ucrania vs. Paraguay: 17:00 horas, Estadio Nacional – Grupo B

Panamá vs. Corea del Sur: 17:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo B

Egipto vs. Chile: 20:00 horas, Estadio Nacional – Grupo A

Nueva Zelanda vs. Egipto: 20:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo A

Sábado 4 de octubre

México vs. Marruecos: 17:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo C

España vs. Brasil: 17:00 horas, Estadio Nacional – Grupo C

Argentina vs. Italia: 20:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo D

Australia vs. Cuba: 20:00 horas, Estadio Nacional – Grupo D

Domingo 5 de octubre

Sudáfrica vs. Estados Unidos: 17:00 horas, Estadio El Teniente, Rancagua – Grupo E

Nueva Caledonia vs. Francia: 17:00 horas, Estadio Fiscal de Talca – Grupo E

Arabia Saudita vs. Noruega: 20:00 horas, Estadio El Teniente, Rancagua – Grupo F

Nigeria vs. Colombia: 20:00 horas, Estadio Fiscal de Talca – Grupo F

Las figuras del Mundial Sub 20:

En cuanto a quienes dirán presentes, nos encontramos con figuras de renombre sudamericano y promesas del futbol del mañana, entre ellos destacan Pedrinho y Deivid Washington de Brasil, Álvaro Montoro, Milton Delgado y Gianluca Prestianni de Argentina.

En La Roja, sorprende Lautaro Millán de Independiente, Matías Pérez del Lecce de Italia y Willy Chantiliez del Huesca de España.

Colombia también se anota con un nombre importante como Yéimar Mosquera, jugador del Aston Villa. Adicionalmente, hay grandes estrellas europeas como Rabby Nzingoula y Elyaz Zidane -hijo de Zinedine Zidane- en Francia, el italiano Mattia Libareli e Iker Bravo y Jon Martín de España.

Lamentablemente, esta cita planetaria también tiene ausencias notables de jugadores por decisiones de los propios clubes, comenzando por el hombre del momento, Lamine Yamal (España). A él se suman otras grandes figuras del balompié mundial como Franco Mastantuono y Claudio “Diablito” Echeverri (Argentina), Désiré Doué (Francia), delantero del París Saint-Germain, además de tres brasileños: Endrick, Estevao y Vitor Roque.

En La Roja, la baja más notable es la de Damián Pizarro, a préstamo en Le Havre de la Ligue 1.

Mascota e himno oficial del Mundial sub 20 de Chile

Tal como ‘Dupu’ en el Team Chile o ‘FIU’ de los Panamericanos, el Mundial sub 20 de Chile también cuenta con una mascota, esta es ‘Vito’, una vizcacha nativa en las zonas precordilleranas de Chile y que representa“la vibrante cultura y amabilidad del pueblo anfitrión”.

La mascota del Mundial Sub 20 en Chile es ‘Vito’, una vizcacha nativa en las zonas precordilleranas del país. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Adicionalmente, el himno oficial del certamen se llama “El alma en la cancha (olé, olé, olé)”, que según describe la FIFA “combina un ritmo pegadizo, un toque latino y una letra que levantará el ánimo de jugadores y aficionados cada vez que suene en los estadios de este gran espectáculo mundial”.

Los intérpretes son la cantautora chileno-peruana Shirel, junto a la productora Taffy Dönicke dieron vida al tema.

