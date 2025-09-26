Este sábado 27 de septiembre comienza oficialmente el Mundial Sub 20 Chile 2025, con cuatro encuentros que se jugarán en el Estadio “Elías Figueroa” de Valparaíso y el Estadio Nacional, incluyendo el estreno de la Selección Chilena.

Uno de los aspectos que siempre tienen las copas del mundo, sea cual sea su categoría, es que todas tienen un himno oficial, una tradición que precisamente comenzó en nuestro país, con “El Rock del Mundial” de Los Ramblers para 1962.

Para cumplir con esa sana costumbre, la FIFA presentó de manera formal la canción que se escuchará todo el mes de competencia en la Copa del Mundo Sub 20, la cual buscará ser la “heredera” del tema que cambió para siempre este torneo.

ver también La histórica banda chilena que animará la inauguración a lo “Super Bowl” del Mundial Sub 20

FIFA presenta el himno oficial del Mundial Sub 20

A diferencia de lo que ocurrió hace más de medio siglo con Los Ramblers, será una mujer la que ponga voz a la canción del certamen. Hablamos de la cantautora chileno-peruana Shirel, quien junto a la productora Taffy Dönicke dieron vida al tema.

“El alma en la cancha (olé, olé, olé)” se llama el himno oficial del Mundial Sub 20, que según describe la FIFA “combina un ritmo pegadizo, un toque latino y una letra que levantará el ánimo de jugadores y aficionados cada vez que suene en los estadios de este gran espectáculo mundial”.

“El tema habla de unión y pasión, y me llena de entusiasmo compartir esa energía con los hinchas de mi país, de la región y del mundo entero. La Copa del Mundo será una fiesta inolvidable, tanto dentro como fuera de la cancha”, detalló Shirel sobre el tema que ya está disponible en Spotify, Apple Music y otras plataformas.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo comienza la cita planetaria?

El Mundial Sub 20 Chile 2025 se llevará a cabo a partir de este sábado 27 de septiembre, con partidos en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca, para concluir el domingo 19 de octubre con la Final en el Estadio Nacional.