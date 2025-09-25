Chile se está preparando para transformarse en el centro de la Copa Mundial de Sub-20, donde los dirigidos por Nicolás Córdova buscarán hacer historia y quebrar la racha que sigue a los anfitriones del torneo.

El campeonato contará con la participación de 24 selecciones y los encuentros se disputarán en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca, siendo esta la segunda vez que Chile recibe esta cita mundialista, tras la edición de 1887 en donde se logró un histórico cuarto lugar.

El formato de clasificación del Mundial Sub-20

El formato contempla seis grupos de cuarto equipos cada uno. A octavos de final avanzarán los dos mejores de cada grupo junto a los cuatro mejores terceros.

Desde ahí, la competencia continuará bajo sistema de eliminación directa hasta la gran final programada para el 19 de octubre, incluyendo un partido definitorio por el tercer lugar.

Estos son los grupos

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto

Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España

Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica

Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega y Nigeria.

¿Cuándo juega Chile y cuál es el plantel de la Roja?

La selección chilena como anfitriones protagonizaran el partido inaugural contra Nueva Zelanda este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas. Su próximo encuentro será el 30 de septiembre contra Japón, mientras que el cierre del grupo contra Egipto se disputará el viernes 3 de octubre.

Esta es la nómina de la Roja

ARQUEROS

Sebastián Mella – Huachipato

Ignacio Sáez – Universidad de Chile

Gabriel Maureira – Colo-Colo

DEFENSAS

Ian Garguez – Palestino

Matías Pérez – Lecce (ITA)

Nicolás Suarez – Colo-Colo

Felipe Faúndez – O’Higgins

Patricio Romero – Cobreloa

Milován Celis – Unión Española

MEDIOCAMPISTAS

Joaquín Silva – Santiago Wanderers

Lautaro Millán – Independiente (ARG)

Agustín Arce – Deportes Limache

Nicolás Cárcamo – Huachipato

Mario Sandoval – Audax Italiano

Flavio Moya – Universidad de Chile

DELANTEROS