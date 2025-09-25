Chile se está preparando para transformarse en el centro de la Copa Mundial de Sub-20, donde los dirigidos por Nicolás Córdova buscarán hacer historia y quebrar la racha que sigue a los anfitriones del torneo.
El campeonato contará con la participación de 24 selecciones y los encuentros se disputarán en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca, siendo esta la segunda vez que Chile recibe esta cita mundialista, tras la edición de 1887 en donde se logró un histórico cuarto lugar.
El formato de clasificación del Mundial Sub-20
El formato contempla seis grupos de cuarto equipos cada uno. A octavos de final avanzarán los dos mejores de cada grupo junto a los cuatro mejores terceros.
Desde ahí, la competencia continuará bajo sistema de eliminación directa hasta la gran final programada para el 19 de octubre, incluyendo un partido definitorio por el tercer lugar.
Estos son los grupos
- Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto
- Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá
- Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España
- Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina
- Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica
- Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega y Nigeria.
ver también
El canal abierto que confirma transmisión del Mundial Sub-20 y anuncia programa espacial
¿Cuándo juega Chile y cuál es el plantel de la Roja?
La selección chilena como anfitriones protagonizaran el partido inaugural contra Nueva Zelanda este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas. Su próximo encuentro será el 30 de septiembre contra Japón, mientras que el cierre del grupo contra Egipto se disputará el viernes 3 de octubre.
Esta es la nómina de la Roja
ARQUEROS
- Sebastián Mella – Huachipato
- Ignacio Sáez – Universidad de Chile
- Gabriel Maureira – Colo-Colo
DEFENSAS
- Ian Garguez – Palestino
- Matías Pérez – Lecce (ITA)
- Nicolás Suarez – Colo-Colo
- Felipe Faúndez – O’Higgins
- Patricio Romero – Cobreloa
- Milován Celis – Unión Española
MEDIOCAMPISTAS
- Joaquín Silva – Santiago Wanderers
- Lautaro Millán – Independiente (ARG)
- Agustín Arce – Deportes Limache
- Nicolás Cárcamo – Huachipato
- Mario Sandoval – Audax Italiano
- Flavio Moya – Universidad de Chile
DELANTEROS
- Willy Chatiliez – Huesca (ESP)
- Francisco Rossel – Universidad Católica
- Francisco Marchant – Colo-Colo
- Rodrigo Godoy – O’Higgins
- Vicente Álvarez – Unión San Felipe
- Emiliano Ramos – Everton