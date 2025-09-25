Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub-20

¿Cuántos y quiénes clasifican? Así es el formato de competencia del Mundial de Chile Sub-20

Así será el formato de la cita mundial que está por comenzar, donde la selección chilena es la anfitriona.

Por Andrea Petersen

Así será el formato del esperado mundial que se realizará en Chile.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTAsí será el formato del esperado mundial que se realizará en Chile.

Chile se está preparando para transformarse en el centro de la Copa Mundial de Sub-20, donde los dirigidos por Nicolás Córdova buscarán hacer historia y quebrar la racha que sigue a los anfitriones del torneo.

El campeonato contará con la participación de 24 selecciones y los encuentros se disputarán en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca, siendo esta la segunda vez que Chile recibe esta cita mundialista, tras la edición de 1887 en donde se logró un histórico cuarto lugar.

El formato de clasificación del Mundial Sub-20

El formato contempla seis grupos de cuarto equipos cada uno. A octavos de final avanzarán los dos mejores de cada grupo junto a los cuatro mejores terceros.

Desde ahí, la competencia continuará bajo sistema de eliminación directa hasta la gran final programada para el 19 de octubre, incluyendo un partido definitorio por el tercer lugar.

Estos son los grupos

  • Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto
  • Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá
  • Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España
  • Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina
  • Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica
  • Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega y Nigeria.
El canal abierto que confirma transmisión del Mundial Sub-20 y anuncia programa espacial

ver también

El canal abierto que confirma transmisión del Mundial Sub-20 y anuncia programa espacial

¿Cuándo juega Chile y cuál es el plantel de la Roja?

La selección chilena como anfitriones protagonizaran el partido inaugural contra Nueva Zelanda este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas. Su próximo encuentro será el 30 de septiembre contra Japón, mientras que el cierre del grupo contra Egipto se disputará el viernes 3 de octubre.

Publicidad

Esta es la nómina de la Roja

ARQUEROS

  • Sebastián Mella – Huachipato
  • Ignacio Sáez – Universidad de Chile
  • Gabriel Maureira – Colo-Colo

DEFENSAS

  • Ian Garguez – Palestino
  • Matías Pérez – Lecce (ITA)
  • Nicolás Suarez – Colo-Colo
  • Felipe Faúndez – O’Higgins
  • Patricio Romero – Cobreloa
  • Milován Celis – Unión Española

MEDIOCAMPISTAS

  • Joaquín Silva – Santiago Wanderers
  • Lautaro Millán – Independiente (ARG)
  • Agustín Arce – Deportes Limache
  • Nicolás Cárcamo – Huachipato
  • Mario Sandoval – Audax Italiano
  • Flavio Moya – Universidad de Chile
Publicidad

DELANTEROS

  • Willy Chatiliez – Huesca (ESP)
  • Francisco Rossel – Universidad Católica
  • Francisco Marchant – Colo-Colo
  • Rodrigo Godoy – O’Higgins
  • Vicente Álvarez – Unión San Felipe
  • Emiliano Ramos – Everton
Lee también
Sampaoli marca diferencia con Pellegrini por polémica de Iván Román
Selección Chilena

Sampaoli marca diferencia con Pellegrini por polémica de Iván Román

Pronósticos Colo Colo vs Deportes Iquique: los Dragones Celestes buscan cortar la maldición como visitantes
Apuestas

Pronósticos Colo Colo vs Deportes Iquique: los Dragones Celestes buscan cortar la maldición como visitantes

La explicación de Ortiz por el día extra de descanso en Colo Colo
Colo Colo

La explicación de Ortiz por el día extra de descanso en Colo Colo

¿Dónde y a qué hora ver Sao Paulo vs. LDU de Quito?
Copa Libertadores

¿Dónde y a qué hora ver Sao Paulo vs. LDU de Quito?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo