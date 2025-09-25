Es tendencia:
Mundial Sub-20

El canal abierto que confirma transmisión del Mundial Sub-20 y anuncia programa espacial

Revelan programa especial durante la transmisión del Mundial Chile Sub 20 que comenzará este fin de semana.

Por Andrea Petersen

Revelan programa especial para el gran evento deportivo.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTRevelan programa especial para el gran evento deportivo.

Falta muy poco para que Chile se convierta en el epicentro de uno de los eventos deportivos más importantes: El Mundial de fútbol Sub-20, donde la Roja y Nicolás Córdova buscarán hacer historia e inscribir el nombre de la selección chilena entre los mejores del torneo.

El campeonato reúne a 24 selecciones y se disputará en cuatro ciudades: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca, siendo la segunda vez que Chile alberga la copa mundial de esta serie.

Anuncian programa espacial para el Mundial Sub 20

La cobertura arranca con el programa “Sueño Mundial” a partir de las 14:30 horas de este sábado 27 de septiembre, dedicado a las historias de los jóvenes futbolistas que serán parte del torneo.

Más tarde, desde las 18:30 horas, comenzará la transmisión oficial con la previa del partido inaugural entre Chile y Nueva Zelanda a las 20:00 horas.

El domingo la programación especial también se inicia a esa hora, destacando el choque estelar entre Brasil y México, programado para las 19:30 horas.

Además, ambos días se suma un bloque de trasnoche con los mejores momentos de cada jornada: “Mundial Sub-20: Tercer tiempo”, que se emitirá tras cada fecha del certamen.

Estos son los rivales de Chile para la primera fecha del Mundial Sub-20

La Roja dirigida por Nicolás Córdova integra el grupo A y se enfrentará en primera instancia a Nueva Zelanda, para luego seguir con Japón y Egipto.

Así quedaron los grupos

  • Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto
  • Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá
  • Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España
  • Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina
  • Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica
  • Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega y Nigeria.
