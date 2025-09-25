Falta muy poco para que Chile se convierta en el epicentro de uno de los eventos deportivos más importantes: El Mundial de fútbol Sub-20, donde la Roja y Nicolás Córdova buscarán hacer historia e inscribir el nombre de la selección chilena entre los mejores del torneo.

El campeonato reúne a 24 selecciones y se disputará en cuatro ciudades: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca, siendo la segunda vez que Chile alberga la copa mundial de esta serie.

Anuncian programa espacial para el Mundial Sub 20

La cobertura arranca con el programa “Sueño Mundial” a partir de las 14:30 horas de este sábado 27 de septiembre, dedicado a las historias de los jóvenes futbolistas que serán parte del torneo.

Más tarde, desde las 18:30 horas, comenzará la transmisión oficial con la previa del partido inaugural entre Chile y Nueva Zelanda a las 20:00 horas.

El domingo la programación especial también se inicia a esa hora, destacando el choque estelar entre Brasil y México, programado para las 19:30 horas.

Además, ambos días se suma un bloque de trasnoche con los mejores momentos de cada jornada: “Mundial Sub-20: Tercer tiempo”, que se emitirá tras cada fecha del certamen.

Estos son los rivales de Chile para la primera fecha del Mundial Sub-20

La Roja dirigida por Nicolás Córdova integra el grupo A y se enfrentará en primera instancia a Nueva Zelanda, para luego seguir con Japón y Egipto.

