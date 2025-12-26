Han pasado poco más de dos semanas desde que José Antonio Kast fue elegido como el presidente electo y ya tiene agenda política con fechas claras, una de ellas ha llamado la atención porque sería en menos de un mes, ya que su primera meta sería anunciar gabinete antes del 16 de enero.

Y una de las carteras que acapara la atención es el Ministerio del Deporte, cargo que actualmente ocupa Jaime Pizarro, pero que podrían asumir destacadas figuras como Sebastián Keitel, Cecilia Pérez e incluso Pablo Milad, pero en los últimos días se sumó al listado un jugador de la “Generación Dorada”.

¿Que futbolista sería ministro de José Antonio Kast?

El nuevo nombre que ha surgido en los últimos días es Claudio Bravo, y es que no es sorpresa la tendencia política del ex Barcelona, recordemos que anteriormente estuvo vinculado con la candidatura de Evelyn Matthei.

Fue en el matinal Buenos Días a Todos de TVN, el periodista Juan Vallejos dio a conocer un dato llamativo: “Me anduvieron contando el fin de semana que ha habido conversaciones de Claudio Bravo. El capitán podría sumarse al gabinete“.

Pero al parecer esto no sería sorpresa, porque el arquero mantendría una relación cercana con el próximo mandatario: “el electo presidente y el otrora futbolista tienen una relación cercana, al ser ‘prácticamente vecinos’”.

Destacando que: “Hay una conexión más allá del tema político, se conocen personalmente. Y según fuentes cercanas, ya se habrían juntado“, dato clave para estar al mando del ministerio en cuestión.

“Lo encuentro una estrategia correcta para poder empatizar con la gente“, señaló el comunicador, ya que Bravo es un referente para los chilenos y podría ser una estrategia para ser mostrarse más cercano.