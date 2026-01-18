Durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric que está por terminar el próximo 11 de marzo, las relaciones con la ANFP y particularmente con su timonel Pablo Milad fueron nulas, por no decir que prácticamente no existieron.

De hecho, desde el fútbol chileno acusaron que la autoridad, a través de las Delegaciones Presidenciales, impidieron el desarrollo normal de la actividad, lo que provocó una grieta que se mantendrá hasta el próximo cambio de Mandatario.

Por todo lo anterior, para nadie causó extrañeza que Pablo Milad aprovechara su entrevista con el diario La Tercera para lanzar fuertes dichos en contra de Gabriel Boric, y avisar que “todo se arreglará” cuando asuma la Presidencia el electo José Antonio Kast.

ver también Pablo Milad se adelanta a todos y revela el nuevo formato de las Eliminatorias: “Hay un proyecto…”

Duro ataque de Pablo Milad al Presidente Boric

“Yo le dije al Presidente Boric que él nunca me había recibido y él no sabía que me habían dicho que no a cada solicitud”, afirmó el dirigente curicano, quien expresó que con el nuevo Gobierno se vuelven a abrir las puertas de La Moneda para la ANFP.

“Históricamente, los gobiernos de derecha tienen mejor relación con el fútbol que los de izquierda. Y lo digo no solamente por nosotros, sino por el resto de mis compañeros sudamericanos; me lo han dicho ellos mismos”, agregó Milad.

En esa línea, el timonel del fútbol chileno sostiene que “creo que hay una buena disposición del Gobierno que viene a apoyarnos y trabajar en conjunto. Tenemos que trabajar de la mano y no enfrentados. Vamos a estar alineados”.

Publicidad

Publicidad

“Conozco bien a personas que trabajan con el presidente Kast y también lo conozco a él. Eso puede significar que me reciban“, finalizó Milad, quien puso sus fichas a Natalia Ducó como la futura Ministra del Deporte. “Si ella será, seguro que lo hará bien, porque es una atleta disciplinada”, dijo.

¿Hasta cuándo preside la ANFP?

Pablo Milad continuará como el mandamás del fútbol chileno hasta las próximas elecciones en el Consejo de Presidentes, las que se llevarán a cabo en noviembre de 2026.

Publicidad

Publicidad