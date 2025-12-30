El reciente Presidente electo José Antonio Kast está trabajando arduamente para armar su gabinete y uno de los ministerios que no tiene a su líder claro es de deportes.

Muchos nombres han sonado para reemplazar a Jaime Pizarro, quien asumió el cargo el 10 de marzo de 2023 tras la decisión del saliente mandamás Gabriel Boric.

Entre las opciones que han aparecido están Claudio Bravo, Érika Olivera, Sebastián Keitel, Marco Oneto, entre otros, pero ya desclasificaron a una candidata que se bajó.

Francisca Crovetto le dice que no al Ministerio del Deporte

Una de las cartas que barajó el republicano es la de la medallista de oro en París 2024 Francisca Crovetto, pero la tiradora se negó, según dio a conocer La Tercera.

El citado diario indicó que la campeona olímpica tuvo una reunión con el líder de la derecha y “recibió el ofrecimiento para sumarse al gabinete del futuro gobierno de Kast. Sin embargo, junto con agradecer la consideración, optó por no aceptar la propuesta”.

Francisca Crovetto con su medalla de oro. (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

“Conocedores de las conversaciones, afirman que la deportista entregó poderosas razones para justificar su negativa. Si bien tiene 35 años, el tiro skeet es longevo, por lo que su vigencia en alto rendimiento es mucho más prolongada que en otras disciplinas. De hecho, su estimación y la de su equipo es que existen opciones reales de sumar medallas en los próximos dos Juegos Olímpicos (Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032)”, agregó el citado medio.

Francisco Crovetto por ahora seguirá ligada al deporte de élite y descarta iniciar una carrera política.