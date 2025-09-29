Puso el nombre de Chile en lo más alto en los últimos Juegos Olímpicos. Francisca Crovetto nos llevó a mirar un deporte que no era fútbol, por fin, y a fijarnos en todos esos deportistas que, a punta de esfuerzo individual, sacan sus carreras adelante.

La presea dorada colgó en su cuello. Fue en París 2024, cuando la deportista chilena ganó la final del tiro skeet femenino, derrotando a la británica Amber Jo Rutter.

Su carisma y su buena onda han hecho de Francisca Crovetto uno de los referentes dentro de las figuras del Comité Olímpico de Chile. De hecho, es considerada la capitana del Team Chile. Sin perder esa alegría característica, hay un hecho que la sacará un rato del deporte.

¿Dos meses sin tiros?

Francisca Crovetto lo había anunciado el 20 de abril de este año: junto con su esposo, Juan Byers, iban a ser madre y padre. Estaban esperando un pequeño niño, Giuseppe, que convertiría a la deportista en madre.

Y ahora anunció el nacimiento del pequeño Giuseppe. Justo después de las Fiestas Patrias, Francisca Crovetto se transformó en madre y el anuncio en sus redes sociales se llenó de comentarios positivos.

Francisca Crovetto ganó la medalla de oro | Photosport

“Bienvenido Giuseppe!!! No sabes la mamasita que te tocó!” (sic) y “Qué hermoso guaguo todo tuyo para siempre” (sic), fueron parte de los mensajes que le dejaron a la medalla dorada chilena. Un abrazo desde RedGol.

¿Cómo obtuvo la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Fue por medio de la “muerte súbita”. La chilena consiguió igualar la proeza de Nicolás Massú y Fernando González tras vencer a Amber Rutte en el desempate. Realmente, un momento muy emocionante.