Con reverencia incluida: el especial encuentro entre el presidente Boric y Matías Fernández

El mandatario se encontró con uno de los ídolos de la Generación Dorada y no pudo contener su emoción al verlo.

Por Jose Arias

© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTgabriel Boric estuvo presente en el Nacional.

Quizás, no fue el debut esperado. La Selección Chilena Sub-20 consiguió un triunfo agónico ante Nueva Zelanda en el inicio de su periplo en el Mundial de la categoría, que se juega en nuestro país.

En la previa, el equipo oceánico parecía ser el más accesible del grupo. Sin embargo, se plantaron de igual a igual ante Chile e, incluso, de no ser por un par de paradas de Sebastián Mella, la cosa pudo ser peor.

Pero, bueno, sea como sea, el triunfo es lo que hay que celebrar. Chile llega con tres unidades a su próximo duelo, ante Japón, el 20 de septiembre. Ante los asiáticos, será una tarea aún más ardua.

Visita especial en el Estadio Nacional

Uno de los que vio presencialmente el duelo entre la Selección Chilena y la neozelandesa fue Gabriel Boric. El presidente de la República asistió con su hija, Violeta, y vio el triunfo agónico con gol de Ian Garguez.

Su presencia en las gradas no fue lo único que llamó la atención. El presidente se encontró con Matías Fernández en la previa del encuentro y lo abrazó fuertemente, no sin antes hacerle una especie de reverencia.

Gabriel Boric previo a la inauguración del Mundial | Photosport

“Gracias por ese penal perfecto en la final inolvidable de la Copa América contra Argentina. Y por las rabonas que eran para jugar mejor y no para cancherear”, escribió el mandatario en sus redes sociales, acompañando todo con el momento de su encuentro con el Mati.

¿Cuándo juega Chile ante Japón por la segunda fecha grupal del Mundial Sub-20?

Será el próximo martes 30 de septiembre, cuando Chile entre nuevamente a la cancha del Estadio Nacional para enfrentar, esta vez, a Japón. El duelo está programado para las 20.00 horas de ese día.

