En 2022, Jeisson Vargas, una de las figuras ascendentes del fútbol chileno, llegaba a la Universidad de Chile. Ya había sonado en el club laico, tres años antes, pero terminó recalando en la UC, tras un breve paso por el Montreal Impact.

Era extraña su llegada a la U. No porque no mereciera estar en un equipo grande de Chile, sino porque Vargas estaba muy identificado con la Universidad Católica, archirrival del Romántico Viajero.

De hecho, en marzo de 2016, Jeisson Vargas subió fotos a sus redes sociales cantando en la barra de los Cruzados. Quizás, a sus 19 años no se esperaba las vueltas que la vida le traería por delante. Lo cierto es que tampoco pudo identificarse mucho con el Bulla, ya que, en sus dos años, tuvo un desempeño paupérrimo.

Revanchas de la vida

Actualmente, Jeisson Vargas juega en Deportes La Serena. Pese a que era considerado una de las grandes promesas del fútbol chileno, diez años después de ello, recién se adapta a un equipo que pelea la permanencia.

Posiblemente, uno de los momentos que comenzó a enterrar su carrera sucedió en Argentina. Cuando el volante se fue a jugar a Estudiantes de La Plata, en 2016, fue apuntado por todos los medios trasandinos. Vargas fue denunciado por violencia intrafamiliar, por su pareja, algo que se repitió en 2019, cuando estaba en la UC.

Con líos judiciales, la cabeza parece que nunca más iba a ser una estrella. Sin embargo, en La Serena ha vuelto a demostrar lo que vale. Se echa constantemente el equipo al hombro y este domingo le marcó el primer tanto a la Universidad de Chile, en el duelo disputado en La Portada.

¿Cuáles son los números de Jeisson Vargas en esta temporada en La Serena?

Jeisson Vargas ha jugado un total de 22 partidos en la temporada, 17 de ellos por la Liga de Primera. En total, ha anotado nueve goles y ha dado seis asistencias.

