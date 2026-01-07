Es tendencia:
Mercado: Jeisson Vargas no se mueve y confirma su continuidad en Deportes La Serena

Jeisson Vargas fue una de las grandes figuras de Deportes La Serena y pese a que su continuidad estaba en duda, finalmente el club anunció que el jugador seguirá siendo papayero. Vargas supo ser una de las grandes promesas del fútbol chileno cuando inició en Universidad Católica. Sin embargo, los contantes cambios de club y […]

Por César Vásquez

Jeisson Vargas fue la gran figura de La Serena en 2025.
Jeisson Vargas fue una de las grandes figuras de Deportes La Serena y pese a que su continuidad estaba en duda, finalmente el club anunció que el jugador seguirá siendo papayero.

Vargas supo ser una de las grandes promesas del fútbol chileno cuando inició en Universidad Católica. Sin embargo, los contantes cambios de club y algunas malas decisiones, no le dejaron explotar sus buenas condiciones. Claro que en La Portada, parece haber encontrado su lugar en el mundo.

Vargas sigue en La Serena

Tras pasar sin pena ni gloria por Huachipato, en el 2025 Jeisson Vargas llegó a Deportes La Serena y no demoró mucho tiempo en mostrar todo su talento. Terminó como uno de los capitanes y siendo figura de un equipo que hizo una campaña bastante irregular.

14 goles y 7 asistencias en 28 partidos despertaron el interés de otros clubes por Vargas. Incluso, se rumoreó que Universidad Católica estaba detrás de sus pasos. Pese a todo esto, finalmente quedó aclarado su futuro.

Deportes La Serena informó a través de sus redes sociales que Jeisson Vargas fue renovado, por lo cual continuará por todo el 2026 en La Portada. De esta manera, el jugador será parte del plantel que dirigirá Felipe Gutiérrez en esta temporada.

“Jeisson Vargas renueva su vínculo con Club Deportes La Serena. El 10 granate seguirá defendiendo estos colores durante la temporada 2026. Este es su lugar, aquí se queda”, escribieron los Papayeros en sus redes sociales, desatando la alegría de sus hinchas.

La Serena buscará realizar una mejor campaña que en el 2025, donde hasta las jornadas finales sufrieron con la zona de descenso. Alexander Oroz, Joaquín Gutiérrez y Gonzalo Escalante son algunos de los refuerzos que tienen para la presente temporada.

