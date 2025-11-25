Universidad Católica ya aseguró competencia internacional para la temporada 2026, pero está a una serie de resultados en las últimas dos fechas en Liga de Primera para regresar a jugar la Copa Libertadores después de tres años de ausencia.

Por ello, el técnico argentino Daniel Garnero ya comienza a trabajar en la confección de la lista de posibles refuerzos para el próximo año, donde espera que Cruzados ponga el dinero que corresponda para contratar a sus nuevas figuras.

De cara al próximo mercado de pases, el periodista Jorge Cubillos, que cubre la actualidad de Católica para TNT Sports, reveló que hay dos nombres que encabezan la nómina de posibles refuerzos para el 2026: un ’10’ argentino y el regreso de un “hijo pródigo”.

Católica apunta a sus primeros refuerzos para Libertadores

Sobre el jugador extranjero, el nombre que dio a conocer el reportero cruzado es el de Justo Giani, volante ofensivo de 26 años, oriundo de Quilmes, con pasado en Newell’s Old Boys y Atlético Tucumán, que este año logró salvar del descenso a Aldosivi de Mar del Plata.

La sorpresa total para los hinchas de Católica vino con la segunda opción que el club tiene en carpeta para ser refuerzo, pues según Cubillos el nombre que más interesa es el de Jeisson Vargas, delantero canterano y que firmó una destacada campaña con Deportes La Serena.

“Yo les di el nombre de Jeisson Vargas que todavía está muy latente porque puede venir a la Católica. El de Justo Giani también está muy latente”, advirtió el comunicador quien descartó que el central Benjamín Kuscevic pueda regresar al club que lo vio nacer en 2026.

Jeisson Vargas sería opción para regresar a Universidad Católica en 2026 (Photosport)

Los números de los posibles refuerzos este año

En el caso de Jeisson Vargas, con pasos anteriores por Católica desde su debut en 2015 hasta junio de 2016 y en 2019, registró este año con los “papayeros” 14 goles y siete asistencias en 28 encuentros, con 2.144 minutos en cancha a nivel local.

Mientras que Justo Giani disputó con Aldosivi, entre liga y Copa Argentina, 31 cotejos y 2.272 minutos, en los que anotó seis tantos y realizó cuatro pases gol.

¿Cuándo juegan Los Cruzados?

Por la 29° y penúltima fecha en Liga de Primera, Universidad Católica deberá visitar a Huachipato en Talcahuano, en duelo a jugarse este sábado 29 de noviembre desde las 12:00 horas.