Universidad Católica comienza a planificar lo que será la temporada 2026, donde se espera clasifiquen a Copa Libertadores. Por este motivo, revelan que la Franja habría puesto sus ojos en destacadas figuras del campeonato nacional para reforzar la delantera y pensar en el relevo.

Actualmente, los dirigidos por Daniel Garnero marchan en el segundo puesto de la tabla de posiciones que, de finalizar a sí a falta de tres fechas de la Liga de Primera, les da la clasificación a la fase de grupos de Libertadores.

Los delanteros que estarían en la mira de la de UC

Hace algunos días, Bruno Sampieri reveló que Leonardo Valencia generó el interés de las escuadras universitarias durante el último mercado de pases y que, ahora, podrían ir nuevamente por su fichaje.

“Puedo confirmar, que Católica habló a mitad de año con Leo Valencia, y la U también. Que no les extrañe que en este mercado la Católica vuelva a intentar traerlo. La opción de Leo Valencia se podría llegar a dar, ya se habló con él”, comentó en su canal de Youtube, según recoge Punto Cruzado.

Esta temporada, Valencia de 34 años, ha disputado 24 partidos, donde ha anotado en 14 oportunidades y ha entregado 10 asistencias. Mientras que el conjunto itálico marcha séptimo en la tabla, que de terminar así les da el último cupo a Copa Sudamericana.

Leo Valencia lleva una gran temporada con Audax Italiano/Photosport

A pesar de esto, Valencia, en conversación con TanoNoticias, señaló: “Audax tiene la prioridad para que me quede, yo y mi familia estamos muy felices acá”

Por otra parte, Sabes Deportes, reveló que la UC va por el fichaje de Diego Coelho, jugador uruguayo que se transformó en la gran figura de Cobresal, sumando 11 goles en 24 partidos junto a los mineros.

“La dirigencia está en la disyuntiva de sí jugársela por Diego Coelho para tener un relevo para Fernando Zampedri o bien optar a un extremo de renombre para el fútbol chileno, según contaron a Sabes. La idea es que tenga pergaminos y selección”, reveló el medio.

Coelho está entre los goleadores del campeonato/Photosport

Cobresal marcha sexto en la tabla de posiciones que de cerrarse de esa forma los clasifica a Copa Sudamericana.

Por su parte, Fernando Zampedri, actual goleador del campeonato nacional con 15 goles en 22 partidos jugados, aún no renueva su vínculo con los Cruzados, pero se espera que continué en la franja en la temporada 2026.

