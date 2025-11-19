Universidad Católica tiene por delante tres verdaderas finales en su afán de clasificar a la próxima Copa Libertadores 2026. Los cruzados están bien aspectados en la lucha por el Chile 2 y el avance directo a la fase de grupos, aunque para eso será clave no relajarse.

Y es que la UC de momento es segunda con 51 puntos, uno por encima de O’Higgins y dos arriba de Universidad de Chile, sus más cercanos perseguidores. Además Palestino, su próximo rival, está al acecho con 45 unidades.

El poder sellar su pasaje a la máxima competencia de la Conmebol será crucial pensando en el armado del platel del 2026. Sin ir más lejos, el puesto de volante ofensivo es una de las obsesiones de Daniel Garnero, quien ya tendría un candidato ideal.

ver también ¿Se aleja de la Franja? Los clubes que tienen en la mira a Tomás Asta-Buruaga

El primer refuerzo que toma fuerza en Católica

De acuerdo a información entregada por TNT Sports, la UC tiene en carpeta al jugador argentino Justo Giani, volante creativo de Aldosivi de 26 años y que viene de jugar 31 compromisos en este 2025 con el cuadro de Mar del Plata.

Su nombre corre con ventaja, ya que Giani tiene el mismo representante que Daniel Garnero y Fernando Zuqui, lo que podría agilizar las negociaciones. Además, termina contrato ahora en diciembre, algo que siempre ayuda para llegar a un acuerdo.

Justo Giani fue una de las buenas figuras de Aldosivi en esta temporada 2025. El volante seguido por Universidad Católica fue clave para que el Tiburón pudiese mantener la categoría en la Primera División del Fútbol Argentino. | Foto: Archivo.

Publicidad

Publicidad

“Garnero lo conoce y su representante es el mismo, el ex futbolista, Mauro Boselli. Ahora con la posibilidad de tener un mediocentro ofensivo, Garnero lo ha pedido en varias oportunidades. Esto podría darse, ya que él (Giani) con Aldosivi termina contrato a finales de diciembre”, detalló el reportero Jorge Cubillos.

Así las cosas, la UC parece dar pasos importantes para tener su primer refuerzo del próximo año. Sin embargo, será clave el poder asegurar en sus próximo partidos su presencia en la Copa Libertadores para así recibir los millones que entrega la Conmebol.

ver también Daniel González entrega detalles de su presente en la UC: “Me gustaría seguir creciendo”

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados volverán a la acción este sábado 22 de noviembre cuando desde las 20:30 horas enfrenten a Palestino en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad