Universidad Católica ya está pensando en los refuerzos para el 2026 de cara a las posibles competencias internacionales que podrían enfrentar y en ese contexto, revelan que la Franja podría concretar un esperado regreso a San Carlos.

Benjamín Kuscevic atraviesa un complejo momento en Brasil, donde Fortaleza se encuentra en zona de descenso del Brasileirao, por lo que es posible que el jugador busque otros rumbos y allí, revelaron que la UC estaría interesada en su retorno.

El periodista José Tomás Fernández señaló en su canal de Youtube que “en el hipotético descenso del Fortaleza, Católica tiene en la mira a Kuscevic. No ha hecho ofrecimiento, hace algunos mercados atrás ya lo tentó, pero Kuscevic terminó llegando a Fortaleza”.

“Es complicado, está en carpetas de otros clubes de primera de Brasil, e interesa en Uruguay, pero también en la UC”, señaló el comunicador. Sin embargo, la UC no sería el único club que buscaría su fichaje.

El club que va por el fichaje de Benja Kuscevic

Hace algunos días, el programa uruguayo Tirando Paredes señaló que el defensa de 29 años está en el radar de Nacional de Uruguay, quienes ya habían comenzado los primeros contactos para fichar al defensa.

“Nacional consultó por Benjamín Kuscevic y es posible que haga una oferta. El zaguero de 29 años juega en Fortaleza y fue un pedido de Diego Aguirre para Peñarol en anteriores periodos de pases”, señalaron en el espacio.

Benjamín Kuscevic milita actualmente en Fortaleza de Brasil/Photosport

Asimismo, agregaron en su cuenta de X que los representantes del jugador chileno buscarán reunirse con los tricolores. “Hay interés por el zaguero chileno, es uno de los primeros nombres en carpeta de cara a 2026″.