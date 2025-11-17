El 2026 está cada vez más cerca y con ello Universidad Católica comienza a organizar cuál será el plantel con el que enfrentarán la nueva temporada, donde se reveló que uno de los históricos del equipo aún no cierra su renovación.

Eugenio Mena es uno de los jugadores cuyo contrato terminaría a fin de la presente temporada, y a pesar de que se espera que siga en la Franja por un tiempo más, considerando que es uno de los titulares del equipo, habría una detalle que ha detenido las negociaciones.

El motivo que hace peligrar la renovación de Eugenio Mena

Según señala Punto Cruzado, la UC busca renovar a Mena por una temporada más, pero con una importante reducción económica, situación que no fue aceptada por el jugador, quien habría realizado una contraoferta, revelando que la negociación no ha avanzado.

El jugador buscaría seguir en la UC y aceptar una reducción salarial, pero solo si el vínculo se extiende hasta el 2027. “Esto, principalmente, porque considerando que a sus ya 37 años, podría ser el último gran contrato de su carrera”.

Eugenio Mena aún no sella su renovación para el 2026/Photosport

Por su parte, la Franja buscará a un lateral izquierdo que pueda pelear el lugar con Mena para la próxima temporada.

Hace algunos días Marco Escobar, periodista de DSports Chile, reveló que el nombre de Sebastián Vegas podría llegar a la UC, tras un complejo año en Colo Colo. “Sebastián Vegas y Nicolas Díaz, el jugador que estuvo en Unión Española y volvió a México, también están en carpeta de la U Católica”.

Agregando sobre las renovaciones que “con el nuevo estadio hay más ingresos. Hoy a (Eugenio) Mena le estaban ofreciendo un año de renovación de contrato, Zampedri y Gary (Medel) aún no se ha cerrado, ambos quieren quedarse”.