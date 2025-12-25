El mercado de fichajes de verano 2026 ha tenido varias sorpresas en esta Navidad. Varios nombres han cambiado de club y hay uno que ha llamado mucho la atención tras dejar Colo Colo: Manley Clerveaux.

El haitiano de 19 años, que hiciera su debut esta temporada y dejara más que ilusionados a los hinchas con sus actuaciones en la proyección, era visto como opción en el primer equipo. Sin embargo, problemas fuera de la cancha terminaron agotando la paciencia de Fernando Ortiz, quien no lo consideró para el año que viene.

Ante esto, no fueron pocos los clubes que consultaron por el jugador y finalmente Deportes Puerto Montt se quedó con sus servicios. Eso sí, a la espera de que haga noticia con la pelota y en la cancha más que por otras cosas.

Manley Clerveaux, un talento problemático para Colo Colo

Después de un 2025 donde no pudo ganarse un lugar, Manley Clerveaux se va de Colo Colo para buscar minutos. El extremo firma con Deportes Puerto Montt y deja atrás una serie de polémicas en el Cacique, en las que tuvo y no que ver.

Manley Clerveaux se va de Colo Colo dejando varias polémicas a sus espaldas. Foto: Photosport.

Previo al partido con Deportes Limache se conoció del primer problema que vivió. Esto fue cuando lo marginaron del amistoso con Deportes Puerto Montt y el choque con Coquimbo Unido en octubre pasado, cuando aseguraron que “actitudes propias de su edad” motivaron a Fernando Ortiz a bajarlo.

Aunque las cosas se le pusieron cuesta arriba a comienzos de noviembre, cuando se conoció que estaba cortado por el Tano en Colo Colo. ¿La razón? La agrandada que se pegó llegando tarde a un entrenamiento de la Proyección después de ser convocado al primer equipo.

De hecho, esto le costó un reto público de Fernando Ortiz. “A mí me sigue gustando como jugador, pero el fútbol profesional, a mí modo de ver, requiere de cierto profesionalismo. Cuando un jugador quiere ser un jugador profesional y no hace actividades de profesional, hay una pausa“.

“Espere señor. ¿Usted quiere ser jugador profesional? Bueno, trabaje como jugador profesional. No es que yo vengo acá, hago fútbol, a lo mejor me duele algo y no entreno, ese tipo de situaciones las he vivido con Manley. Entonces, vamos a poner a los patitos caminando juntitos. Si usted quiere ser profesional, trabaje como profesional. Esos actos de rebeldía por decir, en que yo lo subí a Primera y después con sus compañeros trabaja diferente o tiene actividades diferentes, no, no, no. Haga su trabajo profesional y si quiere ser jugador profesional, haga lo que le dicen“, complementó el DT.

Para colmo y luego de haber sufrido insultos racistas en la Proyección, marcó un gol y se desahogó apagando el incendio con bencina. “Hablan, hablan y no saben ni una mierda de mí“, dijo.

Todas estas actitudes llevaron a Colo Colo a cortar por lo sano y alejarlo lo más posible de la capital. Manley Clerveaux seguirá con su carrera en Deportes Puerto Montt, donde tendrá que demostrar las condiciones por las que ha dado tanto que hablar.

¿Cuáles fueron los números de Manley Clerveaux en Colo Colo?

Manley Clerveaux sale a préstamo en Colo Colo luego de haber disputado 2 partidos oficiales en total. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanzó los 13 minutos dentro de la cancha.

