La relación entre Arturo Vidal y los hinchas de Colo Colo no terminó nada de bien luego del centenario. El King fue apuntado como uno de los puntos más bajos del Cacique en el 2025, lo que lo dejó incluso en duda para el año que viene.

El volante mostró una de sus peores versiones y finalizó la temporada hasta peleado con Fernando Ortiz. El conflicto lo tuvo con un pie afuera del Estadio Monumental y, si bien se le respetará el año que le queda de contrato, parte desde atrás.

Ante esto, el bicampeón de América le ha dado un giro a las cosas y en lugar en mandar palos por redes sociales, las está usando para otra cosa: entrenar. Esto no le da pausas ni en Navidad, tal como lo mostró este miércoles. Todo con tal de volver a ser opción.

Arturo Vidal entrena hasta en Navidad para convencer a Fernando Ortiz y Colo Colo

Arturo Vidal tiene claro que este puede ser su último año jugando por Colo Colo y quiere que sea inolvidable. El King se prepara para la temporada 2026, en la que espera rendir al 100% en lo físico y así borrar las dudas que ha generado su terrible 2025.

Arturo Vidal hace lo posible por revertir su situación con Fernando Ortiz y no perder terreno en Colo Colo. Foto: Photosport.

Desde hace días el volante se ha mostrado entrenando en sus redes sociales mientras disfruta de sus vacaciones. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que en plena Navidad dedicara tiempo a los trabajos para no ceder ningún centímetro a sus rivales por una camiseta de titular.

Publicidad

Publicidad

A través de un video en Instagram el propio Arturo Vidal dedicó palabas a los hinchas. “Paso por acá a saludar a todos, que tengan una Feliz Navidad. Bendiciones para todos“, comenzó señalando.

ver también Revelan la gran traba que pone Bologna para negociar con Colo Colo por Joaquín Sosa

Pero eso no fue todo, ya que el King enfatizó en que se ha mantenido trabajando durante sus vacaciones y no se ha detenido ni en una fiesta como la que se vivirá en estas horas. “No paramos aquí, entrenando“.

Quedará esperar para ver si es que sus trabajos en las vacaciones le dan frutos para poder ser opción. Fernando Ortiz cerró el año con Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón y Vicente Pizarro en el mediocampo, lo que deja al bicampeón de América remando de atrás.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal entrena para poder ser una alternativa real y no sólo por nombre en Colo Colo. El King quiere que su último año en el Cacique sea inolvidable y se pone a punto para rendir en la cancha, donde más importa que hable.

¿Cuáles fueron los números de Arturo Vidal en 2025?

Arturo Vidal finalizó la temporada 2025 disputando 27 partidos oficiales en total con la camiseta de Colo Colo. En ellos anotó 3 goles y dio 1 asistencia en los 1.792 minutos que estuvo dentro de la cancha.