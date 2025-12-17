“Está dispuesto”: aseguran que Arturo Vidal trae la pipa de la paz por conflicto con Fernando Ortiz

El año centenario de Colo Colo fue prácticamente para el olvido. El Cacique no logró ganar ningún título y ni pudo clasificar a copas internacionales. Para peor, sobre el cierre de campeonato se reveló un duro cruce entre Fernando Ortiz y Arturo Vidal.

Según se filtró el “Tano” tuvo un fuerte diálogo con el King por actos de indisciplina en el Monumental. Incluso se apuntó a que no llegó al 100% a los entrenamientos y el trasandino lo recriminó. Por su parte el Bicampeón de América puso en duda su continuidad y cuestionó la elección de Ortiz.

Sin embargo, un histórico de Colo Colo y conocedor de Arturo Vidal entregó una nueva teoría y que alivia a los hinchas albos que quieren el 2026 solo saber de alegrías. Así fue como Jaime Vera en conversación con Redgol indicó que se avecina un nuevo capítulo donde ambas partes harán las paces.

“Arturo siempre ha sido así. La gente y las comunicaciones están atentos a lo que dice, pero es más lo que suma que lo que resta en Colo Colo. Es de codearse con gente de alto nivel del fútbol mundial, no es un jugador cualquiera. Estará en el tapete de las comunicaciones porque es relevante”, recalcó el “Pillo”.

Vidal y Ortiz tuvieron fuerte cruce, y ahora indican que harán las paces por Colo Colo

“Normalmente las cosas íntimas de camarín se arreglan en el camarín, cualquier discusión que haya será trascendente. Pero con Arturo se puede conversar. Tiene carácter, pero escucha y es respetuoso. Ante esa eventualidad es fácil solucionar problemas con él, siempre está dispuesto. Es un referente, difícil de llegar a ser como él, es importante para los jóvenes, un ejemplo de que se puede llegar lejos”, sentenció Vera sobre el papel fundamental de Arturo Vidal.

¿Hasta cuándo tiene contrato Arturo Vidal en Colo Colo?

Según indicó ByN, el King renovó contrato automáticamente por los minutos disputados en 2025. De está forma Arturo Vidal disputará todo el 2026 en Colo Colo, por lo que despejó los rumores sobre una posible salida por conflictos con Ortiz. Ahora el Bicampeón de América continúa su entrenamiento de cara a la pretemporada alba que comienza el próximo 3 de enero.