Colo Colo sigue en la búsqueda de refuerzos en este mercado de fichajes. Los albos ya tendrían listo el arribo de Matías Fernández Cordero, de quien restaría solo la oficialización para que sea flamante nuevo jugador del Cacique para el 2026.

El arribo del lateral derecho obedece a la lista de prioridades del Cacique pensando en el próximo año. Los albos quien dos defensas centrales, un lateral derecho (cupo que se llenaría con el arribo de Fernández) y un centrodelantero.

Sin embargo, al interior del Cacique ya se estarían produciendo los primeros conflictos en la búsqueda de jugadores. ¿El motivo? Pues porque a Fernando Ortiz le estarían acercando nombres que ni siquiera ha pedido para reforzar el equipo.

Revelan el conflicto que remece a Colo Colo en este mercado

De acuerdo a información entregada en ESPN, al interior del Popular hay prioridades del entrenador y otras que son de la gerencia deportiva de Blanco y Negro, liderado por Daniel Morón.

Matías Fernández Cordero sería el primer refuerzo de Colo Colo para el 2026. | Foto: Photosport.

En ese sentido, hay nombres que no coinciden entre las opciones que lleva el club a Fernando Ortiz. El argentino tiene por ejemplo como prioridad el arribo de Matías Catalán y Nicolás Díaz, dos opciones que no están dentro de los planes de la gerencia deportiva del club.

Sin ir más lejos, se asegura que los dos laterales que el Cacique tiene en la mira, Matías Fernández y Francisco Salinas, ni siquiera han sido pedidos por Ortiz para reforzar la defensa.

Cabe destacar que la próxima reunión de directorio en Blanco y Negro está programada para mañana viernes 19 de abril, donde se espera de aceleren algunos movimientos en la conformación del plantel del próximo año.