Sergio Jadue volvió a hablar de las diversas polémicas que lo persiguen en el fútbol chileno. En este contexto, le respondió a Tiane Endler por una antigua acusación, aunque no de buena manera.

El calerano fue presidente de la ANFP entre 2011 y 2015, cuando dejó el cargo tras estar implicado en el FIFA Gate, el escándalo de corrupción que sacudió al fútbol. Desde Estados Unidos, habló de lo que fue su controvertido paso por Quilín.

La respuesta de Jadue a Endler

Hace algún tiempo, Tiane Endler acusó a Sergio Jadue de haberles quedado debiendo dinero cuando ella y otras compañeras jugaban en Unión La Calera. El dirigente en conversación con “¿De qué lado estás?” de Europa Beat, dio su versión de la historia.

“Cuando era arquera de la selección chilena tenía que tener un club para poder inscribirse y jugar. Yo era presidente de Unión La Calera, conocí a algunas de las muchachas que jugaban en la selección en un viaje a Costa Rica. Las contraté con sueldo, fuimos el primer club del fútbol chileno en contratar a jugadoras de la selección para que pudieran participar en un torneo que iniciaba“, comenzó diciendo.

“Ellas nunca entrenaron por Unión La Calera, yo les ponía una van en Santiago los domingos. Tiane y algunas de sus compañeras se subían a la van, iban a La Calera, jugaban y se iban. Mientras yo fui presidente durante dos años se les pagó, no hubo ningún problema“, complementó Jadue.

Sin embargo, Jadue asegura que las diferencias entre Endler y el club se produjeron cuando él ya no estaba ahí. “Ya estando yo en la presidencia de la ANFP, Unión La Calera cerró el fútbol femenino por temas económicos. Si tuvo algún problema en ese tiempo, ella debiese tener la capacidad cognitiva de diferenciar, que al parecer no la tiene“, señaló de dura manera.

La otra acusación que hizo Tiane Endler sobre Sergio Jadue, fue la de dejar de lado el fútbol femenino en su paso por la ANFP. Esto también fue negado por el dirigente que es investigado por corrupción. Incluso, cuestionó a la arquera por haber renunciado a La Roja en 2023, pese a que regresó este año.

“Imposible que nosotros el dinero del fútbol femenino se vaya a otros lados durante mi presidencia y en ninguna, porque FIFA te obliga que dentro de tu presupuesto tengas el 15% de lo que FIFA te entrega, para uso exclusivo del fútbol femenino. Al menos era así en aquel entonces”, explicó Jadue.

“A mí me cuesta, así como ella se equivocó en algunas cosas, creo en las palabras, creo que está equivocada. Yo le quiero decir a Christiane Endler que a mí me molestó mucho que ella renunciara a la selección chilena, yo le pierdo totalmente el respeto a los jugadores cuando renuncian a la selección“, cerró el polémico ex presidente de la ANFP.