Liga de las Naciones

Minuto a minuto: Chile vs Bolivia por la Liga de las Naciones

El equipo nacional juega ante el cuadro altiplánico en calidad de local por la segunda fecha del camino al Mundial de Brasil 2027.

Por Carlos Silva Rojas

Chile se mide ante Bolivia en Rancagua.
La selección chilena femenina debuta en calidad de local en la Liga de las Naciones, porque se mide ante su simular de Bolivia en un partido clave.

La Roja tiene un duelo clave ante las altiplánicas, ya que se estrena en calidad de local en el estadio El Teniente de Rancagua, donde tiene que ganar para soñar con el Mundial de Brasil 2027.

Chile debutó en el certamen con un importante empate ante Venezuela de visita, es por ello que una victoria es imperiosa para el equipo que dirige Luis Mena.

El minuto a minuto de Chile vs Bolivia

¡Vamos Chile!

Partido clave

Para el equipo de Luis Mena la victoria es clave, porque tiene que sumar en calidad de local para soñar con una clasificación al Mundial de Brasil 2027.

Bienvenidos Redgoleros

Sean todos bienvenidos a este minuto a minuto del partido de la selección chilena femenina contra Bolivia, quienes debuta en calidad de local en la Liga de las Naciones

Sigue todo lo que pasa en esta transmisión especial de Redgol.

