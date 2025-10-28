La selección chilena femenina debuta en calidad de local en la Liga de las Naciones, porque se mide ante su simular de Bolivia en un partido clave.

La Roja tiene un duelo clave ante las altiplánicas, ya que se estrena en calidad de local en el estadio El Teniente de Rancagua, donde tiene que ganar para soñar con el Mundial de Brasil 2027.

Chile debutó en el certamen con un importante empate ante Venezuela de visita, es por ello que una victoria es imperiosa para el equipo que dirige Luis Mena.

ver también Chile vs. Bolivia: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver a La Roja en la Liga de Naciones Femenina

El minuto a minuto de Chile vs Bolivia