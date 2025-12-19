Colo Colo tendrá margen reducido en lo que respecta a al mercado y fichajes para comenzar la temporada 2026. Fue el mismo presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien lo confirmó tras la reunión de directorio de este viernes en el estadio Monumental.
Los albos tienen sellado a Matías Fernández Cordero como su primer refuerzo, quien será el encargado de reemplazar a Mauricio Isla, uno de los que partió de La Ruca junto a Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Óscar Opazo.
Y no habrá mucho más para el Cacique. Consultado por más fichajes, Mosa reconoció que en Colo Colo sólo tienen espacio para dos más: “un central y un nueve”, sólo con una excepción: “si se va Alan Saldivia serían dos centrales, uno derecho y uno zurdo, además del nueve. Eso es”, sostuvo.
Poco fichaje y muchas dudas en Colo Colo
Así las cosas, el panorama en el plantel del Cacique no cambiará mucho, salvo que además partan Vicente Pizarro o Lucas Cepeda. Sin embargo, hoy por hoy sólo está en duda la continuidad de Saldivia.
Eso sí, en el Cacique confirman que Jeyson Rojas vuelve como alternativa a Fernández por el lateral derecho, pero no habría novedades en el arco ni el mediocampo, incluso considerando que es muy probable que Brayan Cortés no regrese a la portería de Colo Colo.
El otro punto en duda es Cristián Zavala. Mosa reconoció que están en conversaciones con Coquimbo Unido, por definir si el jugador permanece en El Pirata o vuelve a Colo Colo.
“Las lucas siempre son escasas, pero vamos a hacer todo lo posible por traer, pocos jugadores, pero de calidad para que vengan a aportar al equipo. Los valores los prefiero tener en privado, porque no corresponde que se filtren esas cosas que son privadas del directorio”, sentenció Mosa.