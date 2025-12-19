Colo Colo tendrá margen reducido en lo que respecta a al mercado y fichajes para comenzar la temporada 2026. Fue el mismo presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien lo confirmó tras la reunión de directorio de este viernes en el estadio Monumental.

Los albos tienen sellado a Matías Fernández Cordero como su primer refuerzo, quien será el encargado de reemplazar a Mauricio Isla, uno de los que partió de La Ruca junto a Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Óscar Opazo.

Y no habrá mucho más para el Cacique. Consultado por más fichajes, Mosa reconoció que en Colo Colo sólo tienen espacio para dos más: “un central y un nueve”, sólo con una excepción: “si se va Alan Saldivia serían dos centrales, uno derecho y uno zurdo, además del nueve. Eso es”, sostuvo.

ver también Mosa y lapsus entre risas: confunde defensa de Colo Colo con ex albo, hoy en U de Chile

Poco fichaje y muchas dudas en Colo Colo

Así las cosas, el panorama en el plantel del Cacique no cambiará mucho, salvo que además partan Vicente Pizarro o Lucas Cepeda. Sin embargo, hoy por hoy sólo está en duda la continuidad de Saldivia.

Colo Colo ya selló un fichaje y definió que sólo habrá dos refuerzos más.

Eso sí, en el Cacique confirman que Jeyson Rojas vuelve como alternativa a Fernández por el lateral derecho, pero no habría novedades en el arco ni el mediocampo, incluso considerando que es muy probable que Brayan Cortés no regrese a la portería de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

El otro punto en duda es Cristián Zavala. Mosa reconoció que están en conversaciones con Coquimbo Unido, por definir si el jugador permanece en El Pirata o vuelve a Colo Colo.

ver también Destapan la ridícula oferta de Colo Colo por Bruno Cabrera: “Se fueron de espalda…”

“Las lucas siempre son escasas, pero vamos a hacer todo lo posible por traer, pocos jugadores, pero de calidad para que vengan a aportar al equipo. Los valores los prefiero tener en privado, porque no corresponde que se filtren esas cosas que son privadas del directorio”, sentenció Mosa.