“No hay plata”. Esa frase pertenece al presidente de Argentina, Javier Milei, pero bien podría haber sido acuñada por algún dirigente de Colo Colo, debido a la seria crisis financiera por la que pasan los albos.

El propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reconoció que escasean los recursos y aquello se está viendo reflejado en el pobre mercado de fichajes que está llevando el Cacique.

El directorio de la concesionaria aprobó este viernes el arribo del lateral derecho Matías Fernández Cordero, quien arribó al equipo albo únicamente porque está libre y no tienen que gastar en su contratación.

La irrisoria oferta de Colo Colo por Bruno Cabrera

Uno de los jugadores que está en carpeta de Colo Colo para reforzar la defensa es Bruno Cabrera, de brillante campaña con la camiseta de Coquimbo Unido.

El reportero Cristian Alvarado contó en radio ADN que ByN realizó una oferta formal por el argentino, pero que fue tan ridícula que los Piratas se sintieron ofendidos.

“Efectivamente Mosa preguntó por Cabrera. Se fueron de espalda en Coquimbo, porque ofrecía 50 mil dólares y tres jugadores que Colo Colo determinara, juveniles y jugadores que venían retornando. Lo rechazó de plano Coquimbo, con esta fórmula no se va Bruno Cabrera”, dijo el popular Tomatao.

Coquimbo Unido exige al menos el pago de 650 mil dólares para dejar partir a Bruno Cabrera, un monto al que ni siquiera se acerca el Cacique.