Colo Colo tiene que armarse casi por completo tras el papelón que protagonizó en la temporada 2025, donde le fue mal en todos los frentes y no clasificó a torneos internacionales.

La pésima campaña del Cacique en el año de su centenario dejó un déficit gigantesco para las arcas de Blanco y Negro, lo que complica el panorama de cara a 2026.

Este viernes se realizó una reunión de directorio de ByN, en la cual se debatió el armado del plantel, y tras ella el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, le dio malas noticias a los hinchas de Colo Colo.

Aníbal Mosa confirma el corto presupuesto de Colo Colo para fichajes

Mucho se habló de que este viernes se podrían confirmar varios refuerzos para Colo Colo, sin embargo, el directorio sólo aprobó el arribo de Matías Fernández Cordero, quien arriba como jugador libre.

El lateral derecho es el único nuevo fichaje albo, quien arribó únicamente porque llega a costo cero. Se descartó a Francisco Salinas en la misma posición, debido a que Coquimbo Unido pedía cerca de 500 mil dólares por su contratación.

El propio Mosa reconoció que el presupuesto de Colo Colo es escaso, aunque no quiso confirmar el monto que tienen para refuerzos, el que se empina casi hasta el millón de dólares, cifra acotada pensando en lo que gastaron a principio de 2025.

“Las lucas siempre son escasas, pero vamos a hacer todo lo posible por traer poco pero de calidad para que aporten al equipo”, explicó el empresario.

Colo Colo tendrá pocos refuerzos y protagonizará un humilde mercado de fichajes de cara a 2026.