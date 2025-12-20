Sin dudas, es el tema del momento en el fútbol chileno. Universidad de Chile busca DT, tras la desesperada intención de salida de Gustavo Álvarez. Pese a no confirmarse aún su rechazo a la continuidad en el CDA, ya hay un nombre que ha estado dando vueltas desde hace rato.

Se trata de Renato Paiva, técnico portugués con pasado reciente por el fútbol brasileño, que habría incluso rechazado una oferta en ese país por venir a dirigir al Romántico Viajero. Todo esto… ¿por nada?

Parecía un final triste, pero con cierta esperanza. Dejar partir al DT que dio tantas alegrías, pero recibir uno de renombre, como Paiva. Sin embargo, según información recabada por RedGol, en la institución azul manejan otros dos nombres por sobre el portugués. ¿Todo se derrumbó?

Un loco amor de verano

Hay amores eternos, romances fugaces y besos de una noche. El Romántico Viajero ni siquiera llegó a ilusionarse con Renato Paiva cuando ya empieza a desinflarse su nombre. Una miradita, un par de ojitos y, listo, parece que quedó en eso.

Tal como se anunció en RedGol, en la Universidad de Chile tienen otros dos candidatos para DT, que pueden ser presentados este mismo lunes. Es que, según añadió a la información el periodista José Tomás Fernández, algo habría molestado en la interna azul con relación a Paiva.

“En Azul Azul no sentó bien la entrevista concedida por Renato Paiva a A Bola en donde habla de la U”, señaló el periodista en su cuenta de X, lo que refuerza la idea recabada por este medio de que el lunes otro nombre saltará a la palestra. Paqui Meneghini podría correr con ventaja.

Renato Paiva ya no corre como favorito | Getty Images

