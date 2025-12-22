Sigue el reality show en el CDA. Se empiezan a caer uno a uno los nombres que vendrían a reemplazar a Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile, mientras que el que era claramente favorito, destaca. Renato Paiva perdió pisada, otros, retoman camino.

La carrera por ser el próximo técnico está desatada. No hay nombres oficiales, hay muchos trascendidos y la especulación se acumula. Pero, las señales están a la vista de todos y ya no hay cómo esconderlas.

Si se trata de una maquinación comunicacional, resultó, mientras se pudo. El tema es que la Universidad de Chile intentó bajarle el pelo al interés por Francisco Meneghini y, de repente, todos nos enteramos que no seguirá más en O’Higgins de Rancagua. El resto, es cosa de saber sumar y restar.

Todos los caminos llevan a Paqui

Finalmente, todo está terminando donde comenzó. El primero en sonar en la Universidad de Chile fue Francisco Meneghini, pero, pronto, voces desde dentro del Romántico Viajero lo negaron.

“Esto es puro show para la tele. Lo escondió bien la secretaría técnica, porque hizo trascender por todos lados que no había nada con Paqui Meneghini, esa es la pomada que se vendió“, señaló Fernando Agustín Tapia en Pauta de Juego, dando a entender que siempre fue el otrora técnico .

“Pero, tiene toda lógica si se tiene en cuenta las preferencias del secretario técnico, que es el que está tomando las decisiones más importantes, ante el vacío de poder en Azul Azul”, cerró FAT.

¡Siempre fue él! | Photosport

