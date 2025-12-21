Como en un reality show, se empiezan a caer uno a uno los nombres que vendrían a reemplazar a Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile. Si Renato Paiva perdió pisada, hay otro que parece aún más lejos.

La carrera por ser el próximo técnico está desatada. No hay nombres oficiales, hay muchos trascendidos y la especulación se acumula. Pero, desde dentro del club universitario, parece salir información inédita.

RedGol ya contaba este sábado cómo Renato Paiva había perdido posiciones dentro de las prioridades del Bulla. Todo se debía, según información recabada por el sitio, a molestias dentro de Azul Azul. Ahora, se apunta a otro técnico caído en el proceso.

ver también ¡Se acabó el amor! Esta es la razón que habría causado la furia en la U de Chile y por la cual Renato Paiva pierde respaldo

¿Quién pierde posibilidades de tomar la banca de la Universidad de Chile?

Muchos nombres han sonado y pocos se han concretado de manera directa. El primero en decirle adiós a la banca de la Universidad de Chile fue Martín Anselmi, que señaló que no estaba dentro de sus planes volver a Chile.

Luego, Paqui Meneghini quedó al borde de ser descartado, por la cercanía que tiene con la renovación en O’Higgins, cuadro que jugará la Copa Libertadores. Y, por último, Renato Paiva, quien habría perdido ventajas en el CDA.

Faltaba uno que se descartara de cuajo. Y, según información recabada por RedGol, el que es “imposible que llegue” es Fabián Bustos, filtrado por Marcelo Díaz de TNT Sports, como uno de los posibles candidatos a la banca de la U.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se va don Gustavo? Bien, gracias | Photosport

¿Quién es Fabián Bustos?

Cordobés y es jugador, Fabián Bustos hizo gran parte de su carrera como DT en el fútbol ecuatoriano, saltando a las grandes ligas con Barcelona de Guayaquil. A partir de allí, tuvo un paso por Santos, América Mineiro, Universitario de Lima y, finalmente, Olimpia de Paraguay.

¿Cómo terminó la Universidad de Chile en la Liga de Primera 2025?

Publicidad

Publicidad