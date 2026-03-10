Un importante golpe sufrió el São Paulo del Brasileirao tras el despido de su entrenador Hernán Crespo, donde desde Brasil revelan la inesperada participación que tuvo el chileno Gonzalo Tapia en la salida del DT del banquillo.

Según revela el reportero de ESPN, Edu Affonso, la salida del DT argentino se produjo debido a distintos episodios que quebraron la relación con la directiva del equipo, siendo una de las situaciones que más irrito a la interna del club la inclusión del centrocampista Luan como titular en la semifinal del Campeonato Paulista contra Palmeiras.

Esto debido a que consideraban que Crespo lo sumó a la convocatoria debido a una “superstición”, ya que marcó un gol importante en la final del campeonato estatal 2021.

El rol de Gonzalo Tapia en la salida de Crespo

Asimismo, desde Brasil señalan que lo otro que causó la molestia del camarín contra el argentino fue la decisión de que en esa misma semifinal juegue André Silva en la segunda mitad de ese encuentro, lo que no le gustó al plantel, específicamente a los delanteros Ferreira y Gonzalo Tapia.

Los jugadores mostraron su molestia desde el banco considerando que ellos jugaron todo el torneo, pero quedaron fuera de un partido importante para que tuviera espacio un jugador que llevaba 8 meses sin jugar, como es el caso de Silva.

Las situaciones que causaron tensión entre Crespo y São Paulo

Esto no sería lo único, ya que otra decisión fuertemente cuestionada fue que tras la eliminación contra Palmeiras decidió que el equipo se tome un descanso de tres días y medio.

Esto encendió las dudas de la dirigencia sobre la poca “fe” que tenía el DT en que el equipo clasificara contra el O Verdão, porque se fue a Argentina y les dio la impresión de que fue un viaje planificado desde antes.

Pero la situación no queda allí, ya que el ejecutivo de fútbol Rui Costa y el director deportivo Rafinha acudieron al día siguiente de la eliminación al entrenamiento de Barra Funda para conversar con el grupo, pero no había nadie del cuerpo técnico.

Asimismo, se habla de una tensa relación entre Crespo y alguno de sus jugadores, entre ellos Lucas Moura y Cédric Soares. También, el DT se mostró descontento con los fichajes de Danielzinho y Lucas Ramon.