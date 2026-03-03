Gonzalo Tapia vive un gran presente en Brasil, donde se ha convertido en una de las grandes figuras de São Paulo. Ante esto, un histórico del Brasileirao, campeón de la Copa Libertadores y del Mundial de Clubes el año 2005 con el cuadro paulista, lanzó un potente análisis sobre el jugador chileno.

Con una gran historia junto al Tricolor, con quienes levantó numerosos títulos durante su carrera, el exjugador Márcio Amoroso, que también fue parte de la verdeamarela, se refirió al futuro del jugador chileno en el club.

Histórico de São Paulo habla del presente de Gonzalo Tapia

En conversación con AS, Amoroso fue consultado por el chileno que se alza como una de las figuras de la escuadra, señalando que es importante en el equipo. “En la ausencia de Jonathan Calleri tuvo la oportunidad de jugar con mayor frecuencia y demostró su calidad. Es un delantero de área que define muy bien”.

“Espero que pueda tener más espacio esta temporada. Lo mismo que Calleri, que ha vuelto a jugar y es el capitán del equipo: con Tapia -si juegan juntos– si tienen la oportunidad de hacer más goles, serán importantes para São Paulo”, expresó.

Gonzalo Tapia lleva un gran presente en Brasil. (Photo by Pedro H. Tesch/Getty Images)

Asimismo, sobre las críticas con las que comenzó el jugador en la escuadra, añadió que “es un jugador que necesita mucho de los extremos, de los atacantes que juegan por banda, para que puedan centrarle. El atacante vive del gol y si él juega poco, no podrá marcar, pero hoy es un jugador importante para São Paulo”.

Amoroso jugó por la Selección de Brasil/Allsport

En la misma línea, comenta que siente que el jugador puede dejar su huella en São Paulo. “Es un equipo que es una maravilla para jugar. Tiene una afición increíble, que te sostiene, que cuando el equipo está bien, el estadio está lleno”.

“Es un club acostumbrado a ganar títulos importantes. Mi pasaje e São Paulo fue una maravilla y marcar en los clásicos siempre te ayuda a ser recordado por la hinchada”, explicó al medio.

