Gonzalo Tapia ha tenido un inicio de temporada más que destacado en Brasil, pero este miércoles hizo noticia por algo no muy bueno. El chileno ingresó y sumó minutos en el triunfo de Sao Paulo, aunque protagonizando uno de los errores del año.

El ex delantero de Universidad Católica la estaba rompiendo con sus apariciones en los últimos partidos, dándose el lujo incluso de marcar goles. No obstante, ahora da que hablar por una jugada desafortunada y que lo ha transformado en un viral.

Fue en la victoria ante el Gremio de Alexander Aravena, que no fue ni a la banca, donde el artillero protagonizó el papelón. Uno que lo tiene en el centro de las burlas y que, por suerte, no le costó caro a su equipo.

Gonzalo Tapia y el blooper del año en Sao Paulo

Gonzalo Tapia quería seguir dando que hablar en el Brasileirao, pero ahora lo hace no por lo que esperaba. El delantero fue protagonista de uno de los bloopers del año en Sao Paulo luego de perderse un gol en el que no podía estar más solo.

Gonzalo Tapia protagoniza un insólito momento en Sao Paulo. Foto: Sao Paulo.

Luego de los goles de Lucas Moura de penal en los 24′ y Jonathan Calleri en los 59′, el técnico decidió enviar a la cancha al chileno en los 70′ minutos de juego. En la recta final esperaba sentenciar la victoria y lo tuvo en sus pies, pero falló de forma increíble.

Fue cerca del final del encuentro cuando un desborde por la banda izquierda terminó en una serie de rebotes en el área. El balón se paseó hasta quedaren la línea de la portería, donde apareció el ex Universidad Católica a cerrar el encuentro.

Pero cuando la jugada pedía apenas empujar la pelota, Gonzalo Tapia no estuvo fino. Sin arquero ni marcas, trató de fusilar el arco y terminó estrellando su remate contra el palo cuando todos celebraban el 3 a 0.

La jugada de inmediato se viralizó y ha generado risas por lo ocurrido con el artillero. Eso sí, esto no borra el buen comienzo de año que ha tenido y que ilusiona al club para lo que será el 2026.

Gonzalo Tapia hace noticia pero no por un gol, sino que por un error insólito en Sao Paulo. El delantero sigue trabajando para marcar en el difícil fútbol brasileño, donde ya ha demostrado que tiene con qué ser estelar.

¿Cuáles son los números de Gonzalo Tapia en la temporada 2026?

Con su actuación ante Gremio, Gonzalo Tapia llegó a un total de 10 partidos oficiales con Sao Paulo en la temporada 2026. En ellos ha aportado con 2 goles, no tiene asistencias y alcanza los 513 minutos dentro de la cancha.