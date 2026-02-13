Pronósticos Inter vs Juventus: el Derbi de Italia pone a prueba al líder de la Serie A

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Inter vs Juventus, correspondiente a la fecha 25 de la Serie A.

Inter de Milan y Juventus protagonizarán una nueva edición del Derbi de Italia, correspondiente a la fecha 25 de la Serie A 2025/26. El encuentro se disputará este sábado 14 de febrero a las 16:45 horas (de Chile) en el mítico Giuseppe Meazza.

El cuadro nerazzurri llega en gran forma, con cinco triunfos consecutivos y como líder del campeonato con 58 puntos, ocho más que AC Milan, aunque con un partido más disputado. Sin embargo, el clásico italiano no ha sido una prueba favorable recientemente, ya que perdió los dos últimos enfrentamientos ante su histórico rival. La Vecchia Signora, por su parte, atraviesa un momento irregular: quedó eliminada de la Coppa Italia tras caer 3-0 frente a Atalanta y viene de empatar 2-2 con Lazio. Por ello, necesita una victoria que le permita dejar atrás esos resultados y consolidarse en el top 4 de la tabla de posiciones.

Antes del inicio de este gran juego, nuestro analista te otorga tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas en la Serie A.

Pronósticos para apostar en Inter vs Juventus

Total de goles: Más de 2.5 1.90 Anotará en cualquier momento: Lautaro Martínez 2.40 Anotará o conseguirá una asistencia: Jonathan David 2.37

Promedio alto de goles anticipa un clásico intenso

En cuatro de los seis partidos más recientes de Inter de Milan, el marcador registró al menos tres goles al término de los 90 minutos.

La tendencia ha sido similar para Juventus: en cuatro de sus cinco encuentros anteriores, se anotaron más de dos tantos.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.90 en bet365

Lautaro llega encendido al Derbi de Italia

Lautaro Martínez es el máximo goleador de la Serie A 2025/26 con 14 tantos. El delantero argentino acumula cuatro partidos consecutivos de liga marcando (ante Sassuolo, Cremonese, Pisa y Udinese) y buscará extender su racha en un duelo clave: el Derbi de Italia, con el objetivo de mantenerse en la cima del campeonato.

Anotará en cualquier momento: Lautaro Martínez – 2.40 en bet365

Las estadísticas recientes de David ilusionan a la Juve

Jonathan David es una pieza clave en la ofensiva de la Vecchia Signora. El delantero ha mostrado un gran nivel recientemente: suma tres asistencias y cuatro goles en sus últimas ocho apariciones en la liga italiana. Además, aportó dos tantos y una asistencia en sus cuatro encuentros más recientes de Champions League.

En el Derbi de Italia disputado en septiembre de 2025, jugó apenas 12 minutos y aun así entregó una asistencia.

Anotará o conseguirá una asistencia: Jonathan David – 2.37 en bet365

Cuotas en Inter vs Juventus

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Inter vs Juventus: últimos partidos