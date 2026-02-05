Fue a finales del 2025, cuando tras un semestre donde ganó confianza a punta de goles, São Paulo decidió comprar el pase del delantero chileno Gonzalo Tapiaa la escuadra argentina de River Plate, en específico el 60 por ciento en US$2.2 millones de dólares.

De esta cantidad, el club que formó al atacante, Universidad Católica, recibió poco más de US$500 mil dólares por el 20% que les corresponde de la ficha, es decir, cerca de $450 millones de pesos entraron a sus arcas producto de esta compra.

Durante las últimas semanas, se mencionó que existía cierto interés por Tapia desde la Premier League de Inglaterra, la Serie A de Italia y la Bundesliga de Alemania. Lo concreto es que desde São Paulo ya pusieron una millonaria cláusula de salida, y en Católica se frotan las manos.

Católica alerta: La cláusula de São Paulo por Tapia

Si bien de acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado que posee el chileno es de US$2.4 millones de dólares, el diario La Tercera reveló que desde el cuadro brasileño esperan recibir casi el doble de dinero de lo que hoy cuesta.

El matutino advierte que en São Paulo pusieron una cláusula de salida en su nuevo contrato con Tapia, la cual consta de US$4 millones de la moneda estadounidense por su ficha. En caso de una futura venta, Católica recibirá un 20 por ciento de esta cifra.

¿Qué significa esto? Que en Cruzados se frotan las manos por una posible venta del futbolista de 23 años, pues en caso que ello ocurra, recibirán en sus arcas una cifra cercana a los US$800 mil dólares, es decir, más del doble de dinero del que recibieron a fines de 2025 por la venta desde River.

Los números del chileno en 2026

En su segundo semestre con la camiseta del Tricolor Paulista, Gonzalo Tapia registra actualmente dos goles convertidos en ocho encuentros entre torneo estadual y Brasileirão, con 438 minutos en cancha.

¿Cuándo vuelve a jugar?

El ex Católica volverá a ver acción con São Paulo este sábado 7 de febrero, cuando enfrente al Esporte Clube Primavera, por la séptima fecha del Campeonato Paulista, desde las 20:30 horas (de Chile) en el Estadio Morumbí.

