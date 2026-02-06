Varios cambios: la formación de U. de Chile para visitar a Huachipato

U. de Chile se olvida de su amargo debut y se enfoca en su siguiente desafío en la Liga de Primera. Finalmente, visitará a Huachipato este domingo 8 de febrero al mediodía, aunque no habrá público en Talcahuano.

Paqui Meneghini trabaja en resolver las dudas de la formación y mejorar lo que fue el debut contra Audax Italiano. Con dos expulsados y desórdenes en las gradas, los azules igualaron sin goles en su estreno, y ahora buscan sus primeros tres puntos en el torneo.

El DT debe mover la oncena considerando las ausencias de los expulsados Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero. Además, que Octavio Rivero no entrenó con normalidad en la semana. Y, con esto, hay novedades.

La presencia del juvenil Diego Vargas destaca en la formación que prepara Meneghini, según información de Bolavip en las últimas horas. Además, Israel Poblete vuelve a la oncena titular, mientras que Eduardo Vargas partirá desde el arranque en la delantera.

Formación de U. de Chile contra Huachipato

Con todo esto, la formación de U. de Chile contra Huachipato sería con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Diego Vargas; Javier Altamirano; Lucas Assadi y Eduardo Vargas.

A los azules aún les queda una práctica antes de viajar a la Región del Biobío. En conferencia de prensa, Paqui Meneghini mencionó que además evalúa la posibilidad de Ignacio Vásquez como lateral izquierdo.