El ciclo de Franscisco Meneghini en Universidad de Chile ha comenzado con más preguntas que respuestas. Ante Huachipato, el DT incluso ha pensado en poner a un delantero como lateral.

El empate del Romántico Viajero ante Audax Italiano vino a ratificar las dudas que habían mostrado ante Universitario de Lima. Si bien se vieron afectados por las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero, poco fútbol mostraron en el Estadio Nacional.

La loca idea de Meneghini

La roja a Salomoni lo transforma en baja para el duelo entre Universidad de Chile y Huachipato. Una situación que genera bastantes problemas en el Bulla, ya que Marcelo Morales se unió recientemente y todavía no está al 100% para ser titular.

La principal opción sería que jugara el juvenil Diego Vargas, quien haría su estreno en el profesionalismo en Talcahuano. Sin embargo, como la misión del entrenador es ver más allá, es que a Meneghini se le ocurrió otra alternativa para el puesto: Ignacio Vásquez.

“Existe la opción de Nacho Vásquez, la estamos entrenando con él. Su disposición y actitud ha sido excelente, transmite muchas ganas. Eso lo espero de todos, pero sobre todo de quien esté llamado a sumar minutos Sub 21, que es un tema reglamentario”, explicó Paqui en conferencia de prensa.

Lo curioso es que Ignacio Vásquez es delantero y su pierna hábil es la derecha. Si bien juega como extremo izquierdo, lo hace para enganchar y perfilarse para su mejor pie, panorama muy distinto cuando se juega como defensa en esa zona. En el 2025 Gustavo Álvarez “improvisó” con Matías Sepúlveda como lateral izquierdo, pero la diferencia es que es volante y zurdo.

Vásquez suma minutos Sub 21 en U. de Chile. Imagen: Photosport

“Vásquez está entrenando de comienzo de año para que domine esa función, a pesar de que sus características son de extremo. Pero un central, en línea de 3, puede cubrirle la espalda y Nacho aportar ese recorrido, energía, el duelo uno contra uno. Será opción, por su lado no sufrimos en defensa“, cerró Meneghini.

Paqui Meneghini tendrá la decisión final sobre si pone a Ignacio Vásquez en esa zona o si ratifica a Diego Vargas como el lateral izquierdo. Universidad de Chile enfrentará a Huachipato este domingo 8 de febrero a las 12:00 horas, en el Estadio CAP de Talcahuano.

