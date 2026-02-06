Es tendencia:
Paqui describe el sentimiento de Edu Vargas en Universidad de Chile y lo piensa como titular

El entrenador de U de Chile sostuvo que Vargas se mostró "emocionado" al jugar contra Audax Italiano en el Nacional.

Por Felipe Escobillana

Paqui pondrá como titular a Edu Vargas en la U
Universidad de Chile jugará este domingo ante Huachipato, en la segunda fecha del torneo nacional, y el entrenador Francisco Meneghini debe buscar variantes para lograr su primer triunfo.

Una de esas es usar dos delanteros netos de área, lo que le permitiría a Eduardo Vargas ser titular junto a Octavio Rivero. Un asunto del que Paqui habló en conferencia de prensa esta jornada.

“(Eduardo) tiene chances de ser titular, está entrenando normal desde el primer día. Llegó bien, tiene mucho trabajo encima, está en buenas condiciones físicas y tiene muchas ganas”, manifestó el DT azul.

“Podemos jugar con dos delanteros, lo hemos practicado, lo usamos ante Universitario y Wanderers. Podemos hacerlo perfectamente”, sostuvo sobre el esquema que usará la U.

Vargas se ve “emocionado” en U de Chile

Luego contó un tema más humano, pues se da cuenta en las jornadas de prácticas que Vargas está muy involucrado con el club en su regreso tras 15 años.

“El otro día (ante Audax) le tocó ingresar poco tiempo y se le notaba emocionado, es una etapa especial esta y eso lo transmite en cada acción y en los entrenamientos”, confesó sobre el líder en que se ha transformado en pocas semanas.

