Universidad de Chile jugará este domingo ante Huachipato, en la segunda fecha del torneo nacional, y el entrenador Francisco Meneghini debe buscar variantes para lograr su primer triunfo.

Una de esas es usar dos delanteros netos de área, lo que le permitiría a Eduardo Vargas ser titular junto a Octavio Rivero. Un asunto del que Paqui habló en conferencia de prensa esta jornada.

“(Eduardo) tiene chances de ser titular, está entrenando normal desde el primer día. Llegó bien, tiene mucho trabajo encima, está en buenas condiciones físicas y tiene muchas ganas”, manifestó el DT azul.

“Podemos jugar con dos delanteros, lo hemos practicado, lo usamos ante Universitario y Wanderers. Podemos hacerlo perfectamente”, sostuvo sobre el esquema que usará la U.

Edu Vargas puede ser titular en la U ante Huachipato

Vargas se ve “emocionado” en U de Chile

Luego contó un tema más humano, pues se da cuenta en las jornadas de prácticas que Vargas está muy involucrado con el club en su regreso tras 15 años.

“El otro día (ante Audax) le tocó ingresar poco tiempo y se le notaba emocionado, es una etapa especial esta y eso lo transmite en cada acción y en los entrenamientos”, confesó sobre el líder en que se ha transformado en pocas semanas.

“Claramente puede jugar”, agregó Paqui más aun porque no podrá contar con Juan Martín Lucero, que fue sancionado con una fecha tras la expulsión que sufrió ante los itálicos.