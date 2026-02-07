¡Llegó el día! Este domingo se celebra la gran final de la NFL en Estados Unidos. Se trata del Super Bowl LX, evento que este 2026 tiene lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y que será protagonizado por los campeones de la Conferencia Nacional (NFC), los Seattle Seahawks, y los campeones de la Conferencia Americana (AFC), los New England Patriots.

Un partidazo que tiene a millones de espectadores atentos tanto al juego como al tradicional show de medio tiempo, donde estará presente el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien regresa al máximo evento musical de la NFL, esta vez como artista principal, tras haber sido invitado en el espectáculo del Super Bowl 2020, encabezado por Shakira y Jennifer Lopez.

El horario del partido, el del show de medio tiempo, la transmisión y todos los detalles del evento te invitamos a conocerlos a continuación.

¿Cuándo y a qué hora es el Super Bowl LX?

El Super Bowl 2026 se celebra este domingo 8 de febrero a partir de 20:30 horas de Chile en el Levi’s Stadium de Santa Clara , California, estadio de los San Francisco 49ers.

En cuanto al show de medio tiempo, ​el horario de este varía dependiendo del desarrollo del partido, no obstante, se espera que comience aproximadamente entre las 22:00 y las 22:30 horas.

¿Dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el Super Bowl 2026?

La edición LX (60°) del Super Bowl sí contará con transmisión televisiva para Chile. Se podrá ver en vivo y en exclusiva por la señal de ESPN 2 en TV , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD – Santiago) | 841 (HD)

DIRECTV: 625 (SD) | 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) | 475 (HD)

GTD / TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) | 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Adicionalmente, el evento también contará con transmisión ONLINE, una de ellas a través de la plataforma Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan Premium.

Bad Bunny protagonizará el Super Bowl LX este domingo 8 de febrero. (Foto: Getty Images for iHeartRadio)

También estará la opción de DAZN, gracias al NFL Game Pass, suscripción que emite todos los encuentros de la temporada, incluyendo los partidos de los Playoffs y por supuesto el Super Bowl LX.