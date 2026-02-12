Es apuntado a unirse a Alcaraz y Sinner en la cima y asume que arrugó ante Tabilo: “Seguro que tenía…”

¿Se imaginan a los argentinos apoyando a un brasileño en un partido oficial? Bueno, eso ocurrió la noche del miércoles, cuando la hinchada local en el ATP de Buenos Aires tomó partido por Joao Fonseca (33°) sobre el chileno Alejandro Tabilo (71°).

Ni el respaldo de los argentinos ayudó al brasileño, que terminó perdiendo ante la solidez del zurdo por 6-3, 3-6 y 7-5. El Jano hizo callar al Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Fonseca parecía local en la arcilla bonaerense y quizá se debió a que era el campeón vigente. Tras el partido, el carioca reconoció que sintió la presión ante Tabilo.

Joao Fonseca reconoció que se asustó jugando ante Alejandro Tabilo

Luego de su derrota ante Alejandro Tabilo, el brasileño asistió a la conferencia de prensa y reconoció que se sintió presionado durante el compromiso ante el chileno.

“Si digo que no estaría mintiendo, así que sí, seguro que tenía un poco más de presión, me he visto un poco tenso desde el principio del partido. Intenté tirar de intensidad, de motivación, de muchas ganas, incluso busqué apoyarme en la grada, pero hoy no se pudo. Hoy faltó convicción y faltó confianza”, dijo el brasileño.

“Ha sido una derrota muy dura para mí, pero tengo que seguir con la mente positiva. Mi mentalidad está en seguir haciendo las cosas correctas y trabajando duro, así los resultados acabarán llegando”, agregó.

Ahora, Fonseca sí será local y parte a Río de Janeiro: “trabajaremos mucho en esto (la confianza), vengo entrenando bien, estoy confiado en que 2026 será un gran año para mí. Ahora seguimos en Río, seguro que allí las cosas irán mucho mejor”.

Fonseca parte a casa y Alejandro Tabilo volverá a jugar este viernes, cuando se mida ante el argentino Tomás Etcheverry por los cuartos de final del ATP 250 de Buenos Aires.

