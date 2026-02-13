Lucas Barrios recibió el respaldo de uno de los entrenadores más respetados del continente. Lo que se registró en uno de sus momentos más críticos al mando de Sportivo Luqueño.

El ex delantero lo ganó todo con Colo Colo. Tras ello, fue premiado como el mejor delantero en 2008 por la IFFHS, y logró dar el salto a Europa para jugar en el Borussia Dortmund. Dentro de sus títulos brilla la Copa Libertadores con Gremio, Bundesliga y la Liga de Primera. Pero tras colgar los botines decidió emprender rumbo como entrenador.

ver también Es el DT sensación de las Eliminatorias y quiere ver a Manuel Pellegrini en la selección chilena

El primer gran desafío de Barrios se registra en Paraguay al mando del modesto Sportivo Luqueño. Tarea que ha presentado diversas complicaciones. Por lo mismo, Gustavo Alfaro sorprendió con su gesto y decidió entregarle su apoyo al argentino nacionalizado paraguayo.

Durante la jornada del reciente jueves 12 de febrero, el estratega apodado como el “cazador de utopías”, llegó hasta el entrenamiento y le dio una charla motivacional al equipo. Lo que fue destacado por las redes sociales del club.

¿Qué pasó con Lucas Barrios?

El momento sacó aplausos especialmente por los fanáticos del país vecino. Es que mientras la Federación de Paraguay confirmó los amistosos ante Grecia y Paraguay antes del Mundial, el entrenador decidió apoyar a los jugadores del Sportivo Luqueño y al cuerpo técnico de Lucas Barrios. Todo esto para seguir fomentando el balompié guaraní.

Lucas Barrios agradeció la visita de Gustavo Alfaro

Publicidad

Publicidad

Un gesto que agradeció la “Pantera” por darse el tiempo y el espacio pese a su agenda copada por el Mundial que se avecina. “Gracias profe por Alfaro por el compromiso que tiene con nuestro fútbol, una alegría poder recibirlo en Luque. Los Luqueños de corazón te agradecemos por venir y darnos esas charlas de motivación que nos hacen crecer día a día”, expresó Barrios en sus redes y quien le hizo entrega de la camiseta del club.

El tema es que dicha visita de Alfaro llega en uno de los momentos más complicados de Barrios al mando del Luqueño. En cuatro fechas solo ha podido ganar un partido, por lo que se ubica noveno. Según el medio Versus, el sempiterno goleador ya intentó dejar su cargo pero la dirigencia le dio el respaldo para seguir al mando del equipo.

Por lo que con el apoyo de Alfaro y el respaldo dirigencia, Barrios quiere revertir la situación de Luqueño y buscará volver a los triunfos este viernes cuando visite a Deportivo Recoleta a partir de las 20:30 horas.

Publicidad