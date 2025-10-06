Recordado por su época en gloria en Colo Colo y Cobreloa, Lucas Barrios vive uno de los días más importantes en su historia con el fútbol. Lejos de vestirse corto, el ex artillero ahora debutará como entrenador.

En lo que será su primera aventura oficial en una banca, el nacido en argentina y paraguayo nacionalizado fue presentado en club donde dejó historia, y no precisamente muy buena.

Se trata del Sportivo Luqueño de Paraguay, club que Barrios defendió como jugador y que se fue en duros términos acusando hostigamiento de su exigente hinchada. Pese a eso, el equipo lo presentó ahora con honores.

Lucas Barrios llega con un chileno a la banca

Lucas Barrios fue oficializado como nuevo entrenador del Sportivo Luqueño, club con el que arriba con el chileno Óscar del Solar como su ayudante técnico. El DT cuenta con pasos por las bancas de equipos como Rangers y Deportes Concepción en Chile.

El ex delantero de Colo Colo jugó en el equipo paraguayo que ahora dirigirá, donde le dejó polémico mensaje a los barristas que lo amenazaron y provocaron su adiós en 2024.

“Lo hago protegiendo a mi familia. Vine a cumplir un sueño en el fútbol paraguayo, la gente me demostró cariño en cada campo al que fui, estoy muy agradecido al verdadero hincha de Luqueño”, dijo en aquel entonces.

Ahora, Lucas Barrios comandará el equipo con contrato hasta diciembre del 2026, reemplazando a Julio César Cáceres. Además de Óscar del Solar, lo acompañan en su staff José Pizurno, Manuel Hashimoto y Carlos Ortigoza.

