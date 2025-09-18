Palmeiras se candidateó en Copa Libertadores tras un triunfazo como visita. Los brasileños derrotaron 2-1 a River Plate, por la ida de cuartos de final. Y ahí, hasta Colo Colo dio que hablar.

Es que como tantas veces a nivel internacional, el paraguayo Gustavo Gómez puso el 1-0 para enmudecer el Monumental de Ñúñez, siendo la gran figura del equipo brasileño.

Y la fiesta fue tal, que tras el pitazo final un querido jugador que brilló en Colo Colo llegó hasta el camarín del DT Abel Ferreira y junto a los jugadores festejó la hazaña. Es más, se llevó un valioso regalo.

De Colo Colo a Palmeiras: la camiseta histórica

Gustavo Gómez, defensa goleador y referente de Palmeiras, celebró el triunfo ante River Plate junto a Lucas Barrios, ex goleador de Colo Colo. El argentino dio a conocer la postal tras el encuentro, con camiseta obsequiada del paraguayo.

“Una alegría verte Gustavo Gómez querido. Gracias por el recibimiento.

Gracias Abel Ferreira por el cariño de siempre. Obrigado Palmeiras por abrir as portas sempre do Clube. Noche de Libertadores”, posteó Barrios.

Publicidad

Publicidad

El ex delantero de Colo Colo justamente pasó por el equipo brasileño, con campañas en los años 2015, 2016 y 2017. Por eso, la hinchada lo llenó de elogios en su publicación en Instagram.

Palmeiras dio el gran paso para avanzar a semifinales de Copa Libertadores y ahora buscará cerrar la llave en casa, con Lucas Barrios apoyando como un fanático más del equipo.

Publicidad